Circulation perturbée à Alger : fermeture de 2 importants axes routiers pendant 2 jours

La wilaya d’Alger a annoncé la fermeture temporaire de deux axes routiers importants pour permettre la réalisation de travaux d’entretien. Les fermetures auront lieu de nuit, les jeudi 24 et vendredi 25 avril 2025, afin de limiter la gêne pour les automobilistes.

La première fermeture concerne une portion de la deuxième rocade, dans le sens Bir Touta – Zeralda. Cet axe, très fréquenté aux heures de pointe, sera inaccessible à la circulation à partir de 22h jusqu’au lendemain matin. Le jeudi, la fermeture durera jusqu’à 7h, tandis que le vendredi, elle s’achèvera à 6h.

La circulation sera maintenue mais déviée. Les véhicules devront emprunter la voie opposée, dans le sens Zeralda – Bir Touta, grâce à un dispositif provisoire. Ils reviendront ensuite sur l’itinéraire initial une fois la zone des travaux dépassée. Ce système vise à assurer une fluidité minimale, malgré les contraintes techniques.

La seconde fermeture concerne le tronçon de la route de wilaya n°142, entre Souidania et Ouled Fayet. Ce segment sera fermé aux mêmes horaires : de 22h à 7h le jeudi, et de 22h à 6h le vendredi. Cette voie est également très utilisée pour relier l’ouest de la capitale à la rocade et à la RN36.

Un plan de circulation spécifique a été mis en place pour rediriger les automobilistes. Les conducteurs en provenance de Souidania et se dirigeant vers Ouled Fayet devront emprunter la route de wilaya n°133 jusqu’au rond-point de Douera. De là, ils rejoindront la deuxième rocade, puis la route nationale n°36, avant d’atteindre Ouled Fayet.

En sens inverse, les véhicules venant de Ouled Fayet passeront par la RN36, rejoindront la deuxième rocade, puis le rond-point de Douera avant de récupérer la route de wilaya n°133 pour revenir à Souidania.

La wilaya d’Alger appelle les usagers à la vigilance et à respecter les déviations mises en place. Elle recommande également d’éviter ces itinéraires durant les horaires de fermeture, ou de prévoir des départs plus tôt pour limiter les retards. Ces travaux, bien que contraignants, visent à améliorer la qualité des infrastructures routières et à garantir une meilleure sécurité sur ces axes stratégiques.

Les autorités assurent que tout est mis en œuvre pour que les travaux se déroulent dans les délais prévus et avec le moins de perturbations possible pour les automobilistes.

