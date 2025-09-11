Circulation perturbée à Alger : Cette route stratégique fermée à partir ce jeudi 11/09

Selon un communiqué de la circonscription administrative de Chéraga, des travaux de construction d’une nouvelle trémie sont prévus sur la Route Nationale 41 (RN 41), à proximité de l’ancienne usine de chaussures. Ce projet a pour objectif d’améliorer la fluidité du trafic et de réduire la congestion dans la zone.

Selon la même source, pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité, la circulation sera temporairement déviée. Cette mesure entrera en vigueur à partir de ce jeudi 11 septembre 2025 et se prolongera jusqu’à la fin du chantier.

Il est demandé aux usagers de la route de prendre note de cette déviation et de faire preuve de compréhension face aux désagréments causés. Des panneaux de signalisation seront mis en place pour guider les conducteurs.

La circonscription administrative de Chéraga s’engage à minimiser l’impact sur les riverains et les usagers et remercie la population pour sa patience et sa coopération durant cette phase de travaux.

La wilaya d’Alger lance une vaste campagne de nettoyage avant la rentrée scolaire

À l’approche de la rentrée des classes, les établissements scolaires de la wilaya d’Alger se préparent à une transformation d’envergure. Sous l’impulsion du wali Mohamed Abdenour Rabehi, une vaste campagne de nettoyage et d’embellissement est prévue ce samedi, visant à offrir aux élèves un environnement éducatif sain et accueillant pour le 21 septembre.

La décision a été prise lors d’une réunion de la commission de l’environnement présidée mardi par Rabehi. Placée sous le thème mobilisateur « Unissons nos efforts pour nettoyer les établissements scolaires« , cette initiative a pour objectif de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles disponibles.

Selon les services de la wilaya, la campagne ne se limitera pas à un simple coup de propre. Elle inclura le nettoyage en profondeur des classes et des cours, la peinture des murs, l’embellissement des façades et la rénovation des infrastructures.

En plus des travaux internes, le wali a souligné l’importance cruciale de l’aménagement des alentours des écoles, afin d’assurer la sécurité et le bien-être des élèves.

Le wali a également lancé un appel à la participation citoyenne, invitant les associations de la société civile et les parents d’élèves à se joindre à cette opération d’envergure. Ce grand élan de solidarité vise à renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté éducative et à préparer au mieux l’année scolaire à venir.