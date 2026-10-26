Education nationale : les nouvelles règles des devoirs et examens dévoilées

Le ministère de l’Éducation nationale a publié la circulaire sur l’évaluation pédagogique dans les trois cycles pour l’année 2026-2027. Les changements concernent surtout le primaire, en raison de la modification des programmes de ce cycle.

La circulaire porte le numéro 522 et date du 24 octobre 2026. Elle définit aussi les règles du contrôle continu, des devoirs surveillés et des examens trimestriels.

Primaire : des appréciations qualitatives en première année

La Direction générale de l’enseignement adopte des observations descriptives qualitatives et des appréciations pour évaluer les acquis des élèves de première année. Ces élèves passent automatiquement en deuxième année. Ils doivent toutefois suivre leur scolarité avec assiduité durant l’année.

Le contrôle continu se poursuit. Il suit la participation, l’interaction et les initiatives de l’élève en classe. Il évalue aussi ses productions écrites, artistiques et créatives, ainsi que sa performance pratique.

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Un seul examen trimestriel par matière

Le ministère prévoit un seul examen trimestriel par matière au primaire. L’éducation musicale, les arts plastiques et l’éducation physique et sportive font exception. Ces matières relèvent du contrôle continu.

En troisième année, l’anglais fait l’objet d’une évaluation au premier trimestre. Elle repose sur des observations descriptives qualitatives, qui reflètent l’acquisition des compétences de base.

En quatrième année, le français et le tamazight suivent la même logique au premier trimestre. Le mode de calcul des moyennes reste inchangé par rapport aux deux dernières années.

Les relevés d’évaluation ont été actualisés sur la plateforme numérique du ministère. Les directeurs de l’Éducation recevront plus tard des modèles de relevés des niveaux de maîtrise pour la première année.

Moyen : un devoir surveillé par matière et par trimestre

Le cycle moyen programme un devoir écrit surveillé par matière et par trimestre. L’établissement et l’équipe pédagogique établissent un calendrier équilibré. Les devoirs se tiennent durant une semaine fermée, avec au maximum deux devoirs par jour.

Les enseignants corrigent les devoirs collectivement avec les élèves, en classe. Ayant terminé la correction au moins une semaine avant les examens trimestriels, ils consignent les notes et leurs justifications dans le cahier de contrôle continu, puis informent les parents des résultats en y joignant des observations d’orientation.

Les critères du contrôle continu incluent la discipline, l’assiduité et la participation en classe. Ils couvrent aussi les réponses orales et écrites, les devoirs à la maison, les projets de recherche et l’esprit d’initiative.

La circulaire fixe l’examen de français à une heure et demie pour tous les niveaux du moyen. Elle précise que la note d’un devoir ou d’un examen ne peut pas servir à noter les activités du contrôle continu.

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Secondaire : travaux pratiques, oral, projets et lecture

Le secondaire général et technologique applique des critères proches de ceux du moyen. Ils portent sur la discipline, la citoyenneté, l’activité en classe, le travail individuel et le travail en groupe. L’initiative et la créativité comptent aussi.

Dans les matières scientifiques et technologiques, l’évaluation inclut les travaux pratiques. Les élèves réalisent des expériences en laboratoire. Ils utilisent la recherche documentaire et la simulation numérique. Les laboratoires virtuels servent lorsque les conditions ne permettent pas une expérience réelle. L’évaluation couvre aussi l’exploitation et l’analyse des résultats.

En langues, l’expression orale obéit à des critères précis. Ils portent sur l’aisance, la prononciation, la richesse du vocabulaire et la correction grammaticale. Ils mesurent aussi la capacité d’interagir et de comprendre durant un dialogue.

Projets et lecture notés sur 20

Les projets d’étude et la lecture entrent dans le contrôle continu. Chacun reçoit une note sur 20, sans coefficient. Ils ajoutent, au maximum, dix points sur vingt à la somme des produits des moyennes trimestrielles des matières concernées.

Les élèves réalisent ces activités dès le début de chaque trimestre, sous la supervision de leurs enseignants. Ils présentent leur projet et leur fiche de lecture avant les examens trimestriels. Une grille établie par l’enseignant sert à les évaluer.

Le ministère rappelle que la note d’un devoir ou d’un examen ne remplace pas l’évaluation des travaux pratiques, de l’oral, des projets et de la lecture.

Le secondaire organise les examens trimestriels selon le calendrier officiel. Les parents doivent en être informés à l’avance. Chaque établissement unifie les sujets de toutes les matières pour un même niveau. Cette règle garantit l’égalité des chances entre les élèves.

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