Circuit touristique en Algérie : à la découverte de la Kabylie

La Kabylie, région montagneuse, offre un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Entre montagnes majestueuses, villages authentiques et traditions vivantes, ce territoire mérite d’être exploré pleinement. Voici un guide pour découvrir les incontournables du circuit touristique en Kabylie.

La Kabylie est réputée pour ses paysages à couper le souffle. Les montagnes du Djurdjura, dont le sommet, le Lalla Khedidja, culmine à 2 328 mètres, sont un véritable trésor pour les randonneurs. Le parc national du Djurdjura abrite une flore et une faune diversifiées. Les amoureux de la nature apprécieront ses forêts de cèdres, ainsi que les nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent la région.

Commencez votre aventure à Tizi Ouzou. Visitez le marché local pour découvrir des produits artisanaux et typiques de la région. N’oubliez pas de goûter au « aghroum » (pain) traditionnel et au « couscous ». Prenez le temps de flâner dans les rues et de découvrir l’hospitalité des habitants.

Village Ath Yanni

Situé à 35 kilomètres de Tizi Ouzou, le village d’Ath Yanni vous attend. Explorez ses ruelles étroites et admirez les maisons en pierre aux façades colorées. Vous pourrez également rencontrer des artisans qui fabriquent des poteries et des tissus. Comme il vous est possible de passer la nuit dans un hôtel local ou une maison d’hôte. Profitez de la cuisine kabyle au dîner.

Ath Yenni est également une région renommée pour son artisanat de bijoux, célèbres tant pour leur beauté que pour leur unicité. Ces créations, élaborées avec soin et savoir-faire, attirent des passionnés de bijoux de partout. La réputation du bijou d’Ath Yenni dépasse les frontières. D’ailleurs, leur fabrication est un art ancestral, transmis de génération en génération.

Excursion dans les montagnes du Djurdjura

Partez tôt pour le parc national du Djurdjura, une réserve naturelle riche en biodiversité. Plusieurs sentiers de randonnée sont balisés. Un parcours populaire est celui qui mène au sommet du Lalla Khedidja. C’est le point culminant du massif du Djurdjura. Cette randonnée offre des vues spectaculaires et vous permet d’admirer la faune et la flore locales, notamment les cèdres majestueux et les mouflons.

Après la randonnée, profitez d’un pique-nique au bord d’un ruisseau ou dans une clairière. Prenez le temps de vous détendre et de savourer la nature environnante. Vous pouvez également pratiquer des activités comme le VTT ou l’escalade dans les zones adaptées.

Pour la nuit, choisissez une auberge de montagne ou un gîte. Profitez d’un dîner traditionnel préparé avec des produits locaux.

Découvrez l’artisanat à Yakouren

Avant de quitter la région, faites un détour par le village de Yakouren. Célèbre pour ses artisans, ce village est le lieu idéal pour acheter des souvenirs authentiques, tels que des bijoux et des tapis. Cet endroit offre une expérience unique alliant nature, culture et traditions. Les touristes peuvent y découvrir ses massifs forestiers, ses chênes, mais surtout les macaques qui y vivent.

Yakouren est également réputé pour son artisanat. Profitez de votre visite pour explorer les ateliers d’artisans locaux. Vous pourrez trouver des poteries, des textiles, et des bijoux traditionnels.

Cap Carbon

Après le petit-déjeuner, prenez la route vers Bejaia, direction Cap Carbon. Ce site offre des panoramas magnifiques sur la mer Méditerranée. Arrêtez-vous aux points de vue pour admirer le paysage et prendre des photos.

Au sommet du Cap Carbon se dresse le phare de Béjaïa, un monument emblématique qui date du XIXe siècle. Il culmine à près de 225 m au-dessus de la Méditerranée. C’est un phare dit « d’atterrissage », qui indique la proximité du port de Béjaïa. Il a été conçu pour guider les navires dans les eaux souvent tumultueuses de la Méditerranée et est un point de repère essentiel pour la navigation maritime dans la région.

Au Cap Carbon, profitez aussi des activités nautiques. Vous pouvez ainsi choisir de faire du kayak, de la plongée ou simplement vous détendre sur la plage. Les plages de sable fin sont idéales pour se baigner et profiter du soleil. Terminez votre journée par un dîner dans un restaurant en bord de mer. Goûtez aux spécialités de fruits de mer frais.

Le lac noir

Enveloppé par la forêt d’Akfadou, le lac noir est un lieu fascinant qui mérite qu’on le découvre. Que vous soyez un randonneur aguerri, un passionné de la nature ou simplement en quête de calme, cet endroit unique vous offre la promesse d’une expérience inoubliable. La beauté naturelle du lac et de sa forêt environnante invite chacun à se reconnecter avec la nature et à admirer la richesse du monde qui nous entoure.

Ce circuit à travers les montagnes du Djurdjura et le Cap Carbon, vous offre une immersion exceptionnelle dans la culture kabyle, ainsi qu’une découverte de paysages naturels époustouflants.