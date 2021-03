CIPA : production d’une voiture électrique made in Algérie en 2021

La Confédération des industriels et des producteurs algériens (CIPA) a annoncé la fabrication de voitures électriques et de stations d’approvisionnement algériennes dans le cadre d’un partenariat entre BAIC Algérie et Terra Sola Algérie

Le président de la CIPA, Abdelwahab Ziani, a déclaré, ce mercredi 17 mars 2021 que les premières stations d’alimentation électrique devraient être installées et établies d’ici la fin du mois de mai par une filliale du groupe germano-suisse Terra Sola et BAIC Algérie, les deux sociétés étant, par ailleurs, membres de la confédération.

De ce fait, Ziani estime que la fabrication locale de voitures électriques débutera d’ici la fin de l’année, ajoutant que « BAIC produit environ 35 000 à 40 000 voitures, de toutes sortes. »

Une relance prévue pour certaines usines de montage automobile

L’information est parue par le biais du président du Conseil National Consultatif de la Petite et la Moyenne Entreprise (CNCPME), Adel Bensaci. En effet, lors de son intervention à la Radio nationale, hier mardi 16 mars 2021, il est revenu sur le dossier de l’automobile et de l’électroménager.

À ce propos, il a indiqué que le processus déjà lancé dans la filière se poursuit. « La création des commissions pour le traitement des dossiers des nouveaux demandeurs de construction automobile, a déjà été enclenché. La logique voudrait que dans cette continuité qu’on aille vers l’aboutissement du traitement de ces dossiers », a-t-il dit.

Parallèlement au processus en cours, l’intervenant a souligné, d’après des informations qu’il détient, une éventuelle relance de certaines usines de montage automobile. Selon lui, « il y a des constructeurs automobiles qui ont reçu l’autorisation de relancer leurs lignes de montage afin de solder tous les encours de fabrication et de permettre de lever la pression sur la demande de véhicules ».