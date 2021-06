Cinq pays de l’UE ouvrent leurs portes aux voyageurs vaccinés

Les campagnes massives de vaccinations sur le continent européen ont permis aux pays de l’Union Européenne de réouvrir leurs frontières, cependant, sous certaines conditions.

En effet, plusieurs pays européens ont rouvert leurs frontières aux voyageurs entièrement vaccinés contre le coronavirus . Ce qui indique leur volonté de favoriser le retour des touristes étrangers après plusieurs mois de restrictions.

Pour rappel, les autorités allemandes ont annoncé la réouverture des frontières à partir du 25 juin pour tous les voyageurs vaccinés. Cette autorisation s’applique aux voyageurs qui ont été vaccinés au moins 14 jours avant d’embarquer et pourront ainsi, se rendre en Allemagne, y compris à des fins touristiques ou pour rendre visite à leurs proches.

Les pays concernés sont la France, l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce et le Danemark

Cependant, les personnes concernées doivent avoir reçu l’un des vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA), à savoir le Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson.

Quant à la France, elle exige un test négatif dans les 72 heures pour les voyageurs des pays classés en « liste orange ». Par ailleurs, depuis le 7 juin dernier, elle autorise l’entrée sur son territoire, sans examen des voyageurs ayant reçu le vaccin de certains pays classés en « liste verte ». Les voyageurs vaccinés sur la liste « orange », eux doivent être testés négatifs dans les 72 heures.

Le Danemark exige la vaccination pour entrer sur son territoire, et ce, depuis le 5 juin. Le pays nordique a également autorisé les voyageurs de treize pays dont les États-Unis et le Royaume-Uni à entrer sur son territoire sans obligation d’être testé ou mis en quarantaine, à condition d’avoir été entièrement vacciné contre la maladie.

L’Espagne et la Grèce reconnaissent plus de vaccins

Depuis le 7 juin, l’Espagne autorise les voyageurs entièrement vaccinés en provenance de pays hors Union européenne et espace Schengen à entrer sur son territoire. De plus, l’Espagne tolère et autorise une plus grande variété de vaccins. En incluant non seulement les voyageurs qui ont reçu des vaccins approuvés par l’EMA mais aussi ceux approuvés par l’Organisation mondiale de la santé.

Ainsi, les vaccins qui ont été validés par l’Espagne sont le Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm et Sinovac-CoronaVac. Cependant, le vaccin doit avoir été administré depuis au moins 14 jours par un voyageur souhaitant se rendre en Espagne.

La Grèce, elle, a été l’un des premiers pays européens à rouvrir ses portes aux touristes. En fait, les autorités grecques ont autorisé l’entrée à des voyageurs d’environ 50 pays. À condition qu’ils aient été complètement vaccinés ou qu’ils aient fourni un test de PCR négatif pour la covid-19.

Les vaccins approuvés par la Grèce sont le Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Sinovac, Sputnik, CanSino Biologics et Sinophar. Cependant, tout comme les autres pays de l’U. E, les voyageurs doit être entièrement vaccinés depuis 14 jours avant le voyage et doit effectuer un nouveau test à son arrivée à l’aéroport.