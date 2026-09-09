Cinq nouveaux services fiscaux numériques lancés en Algérie

Le Haut-Commissariat à la numérisation a donné ce mercredi le coup d’envoi officiel de cinq nouveaux services fiscaux numériques. Ces services rejoignent le portail national Dzair Digital Services.

Cette cérémonie de lancement s’est déroulée en collaboration avec la Direction générale des impôts. Le centre de proximité des impôts de la wilaya de Tipaza a accueilli cet événement.

Cinq attestations fiscales désormais accessibles en ligne

Les nouveaux services numériques couvrent plusieurs types de documents fiscaux. Le premier service permet d’obtenir un extrait du tableau fiscal. Le deuxième service concerne l’attestation de non-assujettissement.

Le troisième service fournit une attestation d’existence. Le quatrième service délivre le certificat de numéro d’identification fiscale pour les personnes physiques. Le cinquième service propose le même certificat pour les personnes morales.

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Des explications pratiques pour les citoyens

Le lancement de ces services s’est accompagné d’explications pratiques destinées aux citoyens. Ces démonstrations portaient sur l’accès au portail national et l’utilisation des nouveaux services fiscaux numériques. Cette démarche vise à renforcer la culture numérique chez les citoyens. Elle facilite également leur accès aux services numériques disponibles.

Plusieurs cadres du Haut-Commissariat à la numérisation ont assisté à cet événement. L’inspecteur général des services fiscaux était également présent. Le directeur régional des impôts de Blida a participé à la cérémonie.

Le directeur de wilaya des impôts de Tipaza complétait cette liste de participants. Des cadres des services fiscaux centraux et locaux de la Direction générale des impôts ont aussi assisté au lancement.

Une application des orientations présidentielles

Cette intégration de nouveaux services concrétise les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l’État avait donné ces orientations lors du Conseil des ministres du 12 juillet dernier. Il demandait alors d’élargir les services numériques via le portail national.

Cette démarche vise à construire un système national unifié de services numériques. Elle renforce également l’interopérabilité entre les différents secteurs. Elle facilite enfin l’accès des citoyens à ces services.

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Une stratégie de digitalisation qui se poursuit

Le Haut-Commissariat à la numérisation poursuit ainsi l’élargissement des services numériques sur le portail national. Cette démarche accélère le rythme de la transformation numérique du pays. Elle consolide l’accès unifié aux services publics.

Le communiqué précise que le Haut-Commissariat continue ses efforts. Cette coordination s’effectue avec les différents secteurs gouvernementaux. L’objectif consiste à élargir davantage la gamme des services numériques disponibles via le portail national.

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