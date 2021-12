Un court-métrage algérien débarque au festival Capri Hollywood

Dans le vide cinématographique qui sévit en Algérie depuis plus d’une décennie, des réalisations arrivent toutefois à se distinguer tant au niveau national qu’international amorçant ainsi les prémices d’une résurrection culturelle qui peine toujours à se concrétiser.

L’œuvre cinématographique algérienne « Printemps reporté » du réalisateur Walid Bouchebbah sera très prochainement présente au Capri Hollywood ; un festival international qui se tiendra en Italie, le 26 au 31 décembre courant.

En effet, le court métrage du 19 minutes, relate l’histoire d’une petite famille algéroise qui s’installe à Bejaïa et tente, tant bien que mal, de s’adapter à un mode de vie diamétralement différent, caractérisé par des problèmes politiques, des conflits culturels et des différends familiaux, selon l’APS.

Les prémices du succès ?

Le court métrage « Printemps reporté » a été Produit en 2018 auquel ont participé Rachid Benallal, Foudhil Assoul, Mourad Oudjit, Samia Meziane et l’enfant Adlane Benmoussa. Il est à noter que c’est le deuxième court-métrage du réalisateur Bouchebbah.

Le Festival international du film de Capri Hollywood se tient chaque fin décembre ou début janvier à Capri, en Italie. Créée en 1995, la sélection compétition est ouverte aux films internationaux, à l’animation, aux documentaires et à la fiction, rapporte la même source.

Outre sa participation à Capri Hollywood en Italie, le court métrage participera également au festival « Hollywood first time filmmaker showcase, organisé par Lift-Off Global Limited. Le but de cet événement est de récompenser les meilleures productions et ainsi offrir aux participants une grande visibilité et une renommée à l’échelle mondiale.

Né en 1988, Walid Bouchebbah, diplômé de l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel à Alger, a mis en scène entre autre la pièce de « Divorce sans mariage », outre la réalisation de la sitcom télévisée « Bab Edechra », conclut l’agence officielle.