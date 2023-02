Cinéma : L’acteur franco-algérien Tahar Rahim incarnera Charles Aznavour

La vie et la carrière de Charles Aznavour, l’un des plus grands chanteurs français, vont être retracées dans un biopic intitulé « Monsieur Aznavour ». Selon un communiqué des maisons de production, le film racontera son parcours hors norme et sera produit par Jean-Rachid Kallouche, le gendre d’Aznavour et mari de sa fille Katya.

L’acteur qui va incarner Charles Aznavour est Tahar Rahim, un acteur franco-algérien. Jean-Rachid Kallouche a déclaré que Tahar Rahim était le choix parfait pour interpréter Charles Aznavour à l’écran, car ils partagent de nombreuses similitudes. Tous deux ont « une sensibilité, un dynamisme et une passion pour leur travail qui se ressemblent », ainsi qu’un « regard malicieux ». De plus, ils ont tous deux dû surmonter des obstacles pour réussir dans leur carrière.

Tahar Rahim a d’ailleurs lui aussi, annoncé ce projet cinématographique par le biais d’une publication sur ses réseaux sociaux, notamment instagram. Il accompagne la photo d’une citation d’Aznavour mais aussi d’un message dans lequel il exprime sa fierté. Nous pouvons lire sous cette image : « Honoré et heureux de faire partie de cette extraordinaire aventure ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tahar Rahim (@taharrahimofficiel)

« Monsieur Aznavour » : un hommage à l’artiste

Le projet de biopic a été autorisé par la famille d’Aznavour, et Jean-Rachid Kallouche a déclaré que le chanteur avait accepté l’idée peu avant sa mort, impressionné par le film « Patients » produit par Kallouche. Le tournage est prévu pour cet été, avec une sortie prévue l’année prochaine à l’occasion du centenaire de la naissance d’Aznavour.

Charles Aznavour a donc marqué l’histoire de la chanson française avec des titres tels que « La Bohème », « Emmenez-moi » et « Hier encore ». Il a également été un acteur accompli, avec des rôles dans des films tels que « Tirez sur le pianiste » et « Le Tambour ». Il est décédé en 2018 à l’âge de 94 ans, laissant derrière lui une carrière impressionnante qui a touché des millions de personnes à travers le monde.

Le biopic « Monsieur Aznavour » devrait être un hommage à l’homme et à l’artiste, et offrir un aperçu unique de sa vie et de son travail. Les fans d’Aznavour et les amateurs de musique française attendent avec impatience de découvrir ce film qui promet d’être émouvant et captivant.

Tahar Rahim : portrait d’un acteur à succès

Tahar Rahim, un acteur franco-algérien, est né à Belfort le 4 juillet 1981. Il a grandi dans une famille nombreuse de dix enfants dont le père était un ancien professeur de langue arabe à Oran, en Algérie, qui a tout quitté pour devenir ouvrier en France. Dans une interview accordée à Marie Claire, Tahar a expliqué que ses parents ont choisi de migrer en France pour offrir une meilleure vie à leurs enfants, pour leur permettre d’avoir accès à des études supérieures et des emplois qualifiés.

Avant de se lancer dans l’acting, Tahar Rahim a exploré différents domaines tels que le sport et l’informatique. Cependant, il a finalement décidé de poursuivre une carrière dans le cinéma et a étudié le cinéma à Montpellier, où il a tourné dans le film « Tahar l’étudiant ». C’est à cette occasion qu’il a été remarqué pour son jeu d’acteur exceptionnel.

Déterminé à devenir acteur, il est parti à Paris et a rapidement connu un succès retentissant avec son rôle dans « Un Prophète » en 2009, remportant le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes et le César du Meilleur espoir masculin et du Meilleur acteur. Sa carrière a pris une dimension internationale, tournant dans des films français et hollywoodiens, ainsi que dans des séries Netflix, pour lesquels il a remporté huit prix et a été nominé 18 fois.

De plus, l’acteur de 41 ans a présidera la 48e édition des César qui aura lieu le 24 février 2023 à l’Olympia.