Cinéma Garden City : Un week-end sous le signe de l’aventure, du suspense et de l’humour

Avis aux amateurs de sensations fortes et d’émotions intenses ! Le cinéma Garden City vous ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de l’aventure et du divertissement.

Du vendredi au dimanche, préparez-vous à vivre des moments inoubliables sur grand écran. Que vous soyez fans d’aventure, de comédie, ou d’horreur, la programmation riche et variée du cinéma Garden City saura vous séduire.

Un vendredi riche en émotions et en aventures

Embarquez pour des voyages extraordinaires, laissez-vous emporter par des histoires palpitantes et vibrez au rythme des films les plus attendus du moment.

15h00 : Les Explorateurs : Embarquez pour une aventure extraordinaire avec trois explorateurs en herbe confrontés à des agents secrets, une tempête magique et des créatures fantastiques !

: Embarquez pour une aventure extraordinaire avec trois explorateurs en herbe confrontés à des agents secrets, une tempête magique et des créatures fantastiques ! 15h00 : Blue et Compagnie : Une aventure magique pour reconnecter les enfants à leurs amis imaginaires oubliés.

: Une aventure magique pour reconnecter les enfants à leurs amis imaginaires oubliés. 17h00 : Blue et Compagnie : Une rediffusion pour ceux qui ont manqué la première séance

: Une rediffusion pour ceux qui ont manqué la première séance 17h20 : Furiosa : Plongez dans un monde post-apocalyptique aux côtés de Furiosa, une jeune femme déterminée à se venger et à retrouver son chemin vers la liberté.

: Plongez dans un monde post-apocalyptique aux côtés de Furiosa, une jeune femme déterminée à se venger et à retrouver son chemin vers la liberté. 19h20 : Planète des Singes : Découvrez la suite de l’histoire captivante des singes et des humains dans un monde où les rôles sont inversés.

Découvrez la suite de l’histoire captivante des singes et des humains dans un monde où les rôles sont inversés. 20h25 : Abigail : Un thriller haletant où une jeune ballerine kidnappée révèle des pouvoirs extraordinaires qui terrorisent ses ravisseurs.

: Un thriller haletant où une jeune ballerine kidnappée révèle des pouvoirs extraordinaires qui terrorisent ses ravisseurs. 22h20 : The Fall Guy : Suivez les aventures d’un cascadeur téméraire qui se lance dans une mission périlleuse pour sauver une star et reconquérir son amour.

: Suivez les aventures d’un cascadeur téméraire qui se lance dans une mission périlleuse pour sauver une star et reconquérir son amour. 22h50 : Les Cartes Du Mal : Un groupe d’amis se retrouve piégé dans un jeu de Tarot maudit où chaque tirage les rapproche d’une mort certaine.

Un samedi d’évasion

Plongez dans un voyage extraordinaire à travers le temps et les continents avec notre programmation exceptionnelle du samedi 01 mai.

On commence à 11h00 avec une histoire captivante de courage et de résilience avec La Dernière Reine. On est en Algérie en 1516.

Le pirate Aroudj Barberousse s’empare du pouvoir à Alger après avoir libéré la ville de la tyrannie espagnole. Mais la rumeur court qu’il a trahi son allié, le roi Salim Toumi, en l’assassinant. Contre toute attente, une femme se dresse contre lui : la reine Zaphira.

Inspiré d’une histoire vraie, ce film retrace le parcours extraordinaire de cette femme courageuse qui a dû affronter de nombreux défis pour protéger son royaume et son peuple.

Ne manquez pas cette épopée historique captivante qui vous transportera au cœur de l’Algérie du 16ème siècle !

La suite de la programmation

11h00 : Blue et Compagnie

13h20 : The Fall Guy

13h20 : Kung Fu Panda

15h30 : Blue et Compagnie

16h00 : ABIGAIL VOSTFR (+12)

17h50 : Les Explorateurs

18h25 : La Planète des Singes

19h50 : FURIOSA (+12)

21h30 : ABIGAIL (+12)

22h50 : Les Cartes Du Mal (+12)

Un dimanche en folie

Préparez-vous à un dimanche en folie avec la programmation exceptionnelle du 2 juin !