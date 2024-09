Cinéma Garden City : Aventures, rires et frissons garantis pour cette 1ʳᵉ  semaine de septembre

Besoin d’une pause avant la rentrée scolaire ? Plongez dans l’univers du septième art avec le Cinéma Garden City. De l’aventure palpitante au drame poignant, en passant par la comédie, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Une évasion garantie avant de reprendre les cours ! 1ʳᵉ

Mardi 03/09/2024 : une émotion à chaque instant

Un méchant attachant et des petites orphelines : Moi Moche et Méchant vous attend à 11h00. Découvrez comment Gru, le super-vilain le plus célèbre, va se transformer en père de famille.

Les amateurs d’aventure ne seront pas en reste avec Le Comte de Monte-Cristo à 11h00. Vengez-vous avec Edmond Dantès ! Les fans de vitesse pourront suivre les péripéties de Gi dans Les Rois du Rallye à 11h00.

Envie de sensations fortes ? Twister à 13h10 vous emportera au cœur des tornades. Les amateurs de thrillers ne seront pas déçus avec Trap à 13h10 et Khamsa – The Well of Oblivion à 14h35.

Le reste de la journée promet également de belles surprises avec des films d’action, de science-fiction, d’animation et des classiques revisités. Retrouvez Romulus, Vice Versa 2 à 15h50 puis 19h05, Garfield à 16h45 et 20h40, Alien à 18h05, The Crow à 19h10 et 22h55, Deadpool & Wolverine à 21h40 et bien d’autres.

Mercredi 04/09/2024 : Plongez au cœur de l’action

Matinée familiale : 11h00 : Moi, Moche et Méchant 11h00 : Garfield 11h00 : Vice Versa 2

Après-midi aventures et suspense : 13h15 : Moi Moche et Méchant 13h20 : Le Comte de Monte-Cristo (+12) 13h35 : Vice Versa 2 15h25 : Khamsa – The Well of Oblivion (+12) 15h50 : The Crow (+12) 16h55 : Le Comte de Monte-Cristo (+12) 17h30 : Trap (+12)

Soirée émotions fortes : 18h20 : Deadpool & Wolverine (+12) 19h55 : The Crow (+12) 20h30 : Trap (+12) 21h10 : Le Comte de Monte-Cristo (+12) 22h25 : Deadpool & Wolverine (+12) 22h55 : The Crow (+12)



Jeudi : Votre dose de cinéma quotidienne

Matinée divertissement : 11h00 : Moi Moche et Méchant 11h00 : Les Rois du Rallye 11h00 : Deadpool & Wolverine (+12)

Après-midi aventures et fantastique : 13h15 : Khamsa – The Well of Oblivion (+12) 13h15 : Moi Moche et Méchant 13h45 : Le Comte de Monte-Cristo (+12) 15h30 : Vice Versa 2 15h30 : Alien Romulus (+12)

Soirée action et suspense : 17h20 : Le Comte de Monte-Cristo (+12) 17h45 : Garfield 18h10 : Trap (+12) 20h05 : Deadpool & Wolverine (+12) 20h35 : Le Comte de Monte-Cristo 20h55 : The Crow (+12) 22h55 : Twisters (+12) 23h25 : Trap (+12)



