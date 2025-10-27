Cinéma anti-guerre : « La Bataille d’Alger » sur le podium des meilleurs films de tous les temps

Le site américain Collider, référence incontournable dans le cinéma, a publié son palmarès des dix plus grands films anti-guerre. Parmi ces œuvres légendaires, comme Threads et Apocalypse Now, La Bataille d’Alger continue d’être saluée comme une œuvre majeure de la conscience politique et cinématographique.

Le classement de Collider met en lumière des films dont le message se concentre sur l’horreur, la futilité et les conséquences psychologiques et humaines de la guerre, plutôt que sur la gloire ou l’héroïsme. Ce sont les films anti-guerre jamais réalisés, ils sont classés en fonction de leur exécution globale, de l’efficacité de leur message et de leur héritage.

Par ailleurs, cette liste, proposée par le site américain, redéfinit le véritable film anti-guerre comme une œuvre qui refuse toute glorification du conflit, écartant les notions de noblesse, d’héroïsme et de sacrifice pour montrer la guerre dans sa réalité brutale, futile et traumatisante.

Les dix meilleurs films anti-guerre de tous les temps

De grands classiques dominent cette liste, soulignant l’importance des messages anti-guerre à travers l’histoire. Stanley Kubrick est représenté deux fois avec Les Sentiers de la Gloire (7ᵉ), dénonçant l’absurdité de la Première Guerre mondiale, et Full Metal Jacket (9ᵉ) critiquant l’endoctrinement et l’impérialisme du Vietnam.

Dans ce classement, on retrouve également la fresque monumentale La Condition de l’Homme (6ᵉ) et À l’Ouest, rien de nouveau (4e). Le film La Bataille d’Alger est salué pour son message anti-colonisation française en Algérie, tandis qu’Apocalypse Now est reconnu pour sa haute qualité visuelle et son exploration de la folie engendrée par la guerre.

Cependant, la première place revient à Threads (1984), un film de télévision britannique considéré comme le plus grand film anti-guerre jamais réalisé en raison de l’efficacité de son message. Cette œuvre dépeint de manière réaliste les jours, les mois et les années suivant une guerre nucléaire, insistant sur le fait qu’il n’y a aucune récupération possible et que les morts instantanées sont les plus chanceux.

La Bataille d’Alger s’invite dans « One Battle After Another »

Le nouveau film de Thomas Anderson, One Battle After Another, sorti en salles en septembre 2025, met à l’honneur La Bataille d’Alger. Ce thriller met en scène Leonardo DiCaprio dans le rôle de Bob, un ancien révolutionnaire contraint d’affronter les conséquences violentes de son passé pour retrouver sa fille disparue après la réapparition de son ennemi juré.

Ce film se distingue par l’intégration scénaristique de La Bataille d’Alger, réalisé par Gillo Pontecorvo : le personnage de Leonardo DiCaprio regarde ce classique juste avant une séquence d’assaut de l’armée américaine. Ce choix n’est pas anodin : il établit un parallèle politique puissant entre les violences coloniales et les répressions contemporaines.

En faisant référence à cette « épopée révolutionnaire » qui détaille l’usage de la torture par l’armée française, Anderson livre une mise en scène dense, symbolique et critique sur les tensions de la société.

