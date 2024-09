Cinéma Algérien : Le ministère soutient les créateurs avec de nouvelles aides pour 2025

Le ministère de la Culture et des Arts a officiellement lancé la réception des candidatures pour bénéficier d’aides financières destinées à la production cinématographique.

Cet appel concerne plusieurs aspects du processus de création, incluant la production de films, l’écriture de scénarios, et la post-production.

L’objectif est de soutenir les projets cinématographiques qui seront réalisés en 2025. Une occasion en or pour les producteurs, réalisateurs et scénaristes de concrétiser leurs projets grâce à l’appui de l’État.

Quels sont les critères de sélection et processus de candidature ?

Les aides offertes par l’État concernent la production de films de différents formats : long-métrages, courts-métrages et documentaires. Pour être éligibles, les films doivent répondre aux critères artistiques et techniques imposés par le secteur. En cas de coproduction, chaque contributeur doit avoir son rôle bien défini. Il est également exigé que le sujet du film n’ait jamais été exploité auparavant.

Le dossier de candidature doit comporter de nombreux éléments, dont une demande de soutien accompagnée d’une lettre explicative du projet, le scénario complet enregistré auprès de l’ONDA, un devis détaillé, un plan de travail précisant les lieux de tournage et les délais, ainsi que les CV du producteur, du réalisateur et du scénariste.

En plus des pièces artistiques, des documents administratifs sont nécessaires, notamment les Statuts de la société de production, une attestation de conformité fiscale, et une déclaration sur l’honneur du producteur.

La période de dépôt des candidatures est fixée à 90 jours à compter de la date de l’annonce. Les dossiers doivent être soumis en versions papier et numérique à la Direction du développement et de la promotion des arts au siège du ministère. Les œuvres sélectionnées seront évaluées par la Commission de soutien public au cinéma, et les résultats seront publiés sur le site officiel du ministère.

Un appui financier : quelles sont les conditions ?

L’obtention des aides n’est pas automatique. Les projets doivent impérativement respecter des critères techniques et artistiques rigoureux. Les dossiers incomplets ou ne répondant pas aux exigences ne seront pas pris en compte.

De plus, les sociétés de production qui n’ont pas respecté leurs engagements lors de précédentes subventions seront exclues de ce programme de soutien.

Ce dispositif est une opportunité pour les créateurs algériens de trouver les moyens nécessaires à la réalisation de leurs idées. En soutenant la diversité des projets cinématographiques, l’État espère encourager le développement d’un cinéma riche et reflétant la culture algérienne sous toutes ses facettes. Pour les cinéastes, il est essentiel de préparer des dossiers solides et complets afin de bénéficier de cet appui stratégique pour 2025.