Cimenterie de Djelfa : Sifi Ghrieb accélère la relance avec le chinois CSCEC

Le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a reçu ce mardi une délégation de la Société nationale chinoise d’ingénierie et de construction limitée (CSCEC), en présence de cadres du ministère et du PDG du Groupe GICA.

Selon un communiqué du ministère, le ministre a écouté, lors de la rencontre, une présentation détaillée des parties algérienne et chinoise sur la situation actuelle du projet de l’usine de ciment de Djelfa. Les principaux défis entravant sa relance ont été identifiés.

Le ministre a donné des instructions pour accélérer la création de l’entreprise mixte chargée de la gestion du projet.

Il a également demandé la préparation d’un rapport détaillé identifiant les parties concernées et les mesures nécessaires pour relancer le projet dans les plus brefs délais.

De plus, il a insisté sur la réalisation des études techniques nécessaires, tout en examinant la possibilité de s’orienter vers la production de ciment vert, afin de renforcer la compétitivité du produit algérien et son accès aux marchés mondiaux, ainsi que d’augmenter les exportations.

🟢 À LIRE AUSSI : Énergie, pétrole, électricité : L’Algérie étend son influence en Afrique de l’Est

En conclusion de la rencontre, le ministre a souligné l’importance de la coordination continue entre les différentes parties concernées et de la notification immédiate de tout obstacle pouvant entraver le projet, affirmant l’engagement du ministère à fournir toutes les conditions favorables pour assurer son succès.

Ciment algérien : une locomotive économique en pleine expansion

Cette dynamique de relance de l’usine de Djelfa s’inscrit dans un contexte plus large de croissance spectaculaire du secteur cimentier algérien. L’Algérie est en train de transformer son secteur cimentier en un pilier majeur de son économie, propulsant ses exportations hors hydrocarbures vers de nouveaux sommets.

En quelques années seulement, le pays est passé d’un modeste exportateur à un acteur incontournable sur la scène internationale.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : de 60 millions de dollars en 2019, les exportations de ciment ont grimpé à 746 millions de dollars en 2023, selon les données du ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations.

Cette performance remarquable place l’Algérie au deuxième rang des exportateurs de ciment et de clinker (un composant essentiel du ciment) dans le bassin méditerranéen, et au premier rang en Afrique.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie exporte 30 000 tonnes de clinker vers ce pays d’Amérique latine

L’Algérie est désormais le deuxième exportateur mondial de clinker, juste derrière le Vietnam, avec des exportations s’élevant à 438,84 millions de dollars en 2023. Cette ascension fulgurante est le fruit d’une stratégie nationale axée sur l’augmentation de la production et la conquête de marchés étrangers.

La production nationale de ciment a atteint 39 millions de tonnes en 2022, grâce aux 18 cimenteries réparties à travers le pays. Cette production excède largement les besoins du marché local, estimés à 21 millions de tonnes, laissant un excédent conséquent pour l’exportation.