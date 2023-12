Ciment, raffinerie de Hassi Messaoud, dessalement d’eau de mer : instructions de Tebboune

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier, le dimanche 10 décembre 2023, une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs projets et secteurs, indique un communiqué de la Présidence.

Concernant le projet de réalisation de la ligne ferroviaire minière Bechar-Tindouf-Gara Djebilet, le président a insisté, une nouvelle fois, sur le respect des délais de réalisation de ce projet vital et stratégique pour l’Algérie, ainsi que le respect de la qualité des moyens pour pouvoir avancer avec un rythme s’alignant avec les normes internationales en la matière, soit la réalisation de plus de 2 km/jour.

Pour le projet de l’usine de ciment à Labiod Sidi Cheikh à El Bayadh et de l’usine de ciment à Djelfa, Tebboune a instruit le ministre de l’Industrie d’examiner l’ensemble des conditions techniques et financières qui permettront le lancement du projet de l’usine de ciment à Labiod Sidi Cheikh dans la wilaya d’El Bayadh. Et il a insisté sur l’accélération des procédures pour parachever l’usine de ciment à Djelfa, eu égard à l’importance socioéconomique qu’elle revêt notamment pour les habitants de cette wilaya.

Concernant le secteur de l’Energie, Tebboune a instruit le ministre du secteur de relancer la raffinerie de Hassi Messaoud dans les plus brefs délais, ordonnant de redoubler d’efforts et de diversifier les capacités de production des produits dérivés du pétrole pour les exporter vers l’étranger, étant une valeur ajoutée considérable.

Pour ce qui est de l’avancement des projets de stations de dessalement de l’eau de mer, le président Tebboune a mis l’accent sur l’accélération du parachèvement des stations de dessalement de l’eau de mer tout le long du littoral du pays en vue d’assurer l’approvisionnement en eau pour nos concitoyens.

Projet de l’industrie cinématographique et la ville médiatique « Dzair Media city »

Le Président de la République a chargé la ministre de la Culture de la création d’une instance nationale dont les missions seront attribuées aux gens du secteur afin de superviser l’activité cinématographique et de relancer ce domaine vital, notamment avec la production, ces dernières années, d’excellentes œuvres dramatiques et l’émergence de jeunes talents en actorat et en réalisation.

Il a également donné des instructions à l’effet d’encourager tous les talents et les compétences cinématographiques en Algérie, tout en captant celles parmi les enfants de la communauté nationale à l’étranger en leur ouvrant la voie pour présenter leurs œuvres et contributions, pour faire de 2024 l’année du lancement de la production cinématographique.

De plus, l’Etat s’engage à financer les œuvres cinématographiques jusqu’à 70% à travers des crédits bancaires, tout en aidant les gens du secteur à réaliser des studios de tournage et des villes cinématographiques permettant à l’Algérie de renouer avec sa gloire et son lustre cinématographique.

Pour conclure, le Conseil des ministres a clôturé ses travaux par l’approbation du parachèvement de la réalisation de la pénétrante de l’autoroute reliant le port d’Oran à l’autoroute est-ouest, l’adoption du décret exécutif définissant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale du foncier urbain, du projet de marché pour la réalisation des travaux d’aménagement et réseaux divers de la ville médiatique « Dzair Media city », outre l’approbation de décrets portant nominations et fins de fonction dans des postes supérieurs de l’Etat ».