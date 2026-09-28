« Depuis le port de Annaba » : L’Algérie exporte 26 000 T de ce matériau stratégique vers les États-Unis

Le port d’Annaba a été le théâtre d’une nouvelle opération d’exportation portant sur 26 000 tonnes de ciment algérien à destination des États-Unis.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à stimuler les exportations hors hydrocarbures et à élargir la présence des produits algériens sur les marchés internationaux.

Cette opération consiste à charger le ciment, conditionné en de grands sacs « Big Bags », à bord du navire MATILDA GS pour le compte de l’opérateur économique BISKRIA CIMENT, en prévision de son acheminement vers le marché américain.

L’entreprise portuaire d’Annaba a mobilisé l’ensemble de ses ressources matérielles, humaines et organisationnelles afin de garantir le bon déroulement de l’opération dans des conditions optimales.

26 000 tonnes de ciment expédiées vers les États-Unis à bord du navire Matilda GS

Elle a également renforcé la coordination entre les différents intervenants et acteurs de l’activité portuaire, assurant ainsi la fluidité des opérations de chargement et le respect des exigences du processus d’exportation.

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Cette démarche concrétise les instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Said Sayoud, axées sur la poursuite de la modernisation et du développement des ports algériens, l’amélioration de leurs performances et le renforcement de leur rôle d’accompagnement du commerce extérieur, en particulier pour les exportations hors hydrocarbures.

Elle s’aligne également sur les orientations de terrain du groupe de services portuaires Serport. Cette opération illustre la dynamique constante que connaît le mouvement d’exportation des produits algériens via le port d’Annaba, tout en mettant en lumière le rôle clé de cette infrastructure dans l’accompagnement des opérateurs économiques et le renforcement de la compétitivité des exportations nationales.

Elle témoigne enfin de la volonté de l’entreprise portuaire d’Annaba d’ériger ses services vers de nouveaux standards d’excellence, de consolider sa contribution au soutien des exportations hors hydrocarbures et d’ouvrir de plus larges perspectives aux produits nationaux sur la scène mondiale.

Infrastructures portuaires : Serport dévoile de nouveaux projets stratégiques pour Annaba, Arzew et Djen Djen

Parallèlement, le PDG du groupe des services portuaires (Serport), Ali Boularas, a révélé, ce lundi, que le taux d’avancement des travaux d’extension du port d’Arzew a atteint 61 %. Un taux qui apportera une plus-value qualitative au volume des échanges commerciaux, s’agissant d’une infrastructure revêtant une importance stratégique majeure pour l’ouest du pays.

Invité de l’émission « L’invité du matin » de la Chaîne 1 de la Radio algérienne, Boularas a affirmé que l’achèvement des travaux d’extension de ce port est prévu pour l’année 2027, avec pour objectif d’atteindre une superficie globale de 55 hectares.

Concernant le port de Annaba, le premier responsable a souligné que cette infrastructure, conçue comme un complexe logistique, disposera d’une capacité de traitement de 10 millions de tonnes de phosphate intégré.

Sa livraison est programmée pour le mois de mars 2027, au terme de travaux qui progressent à un rythme soutenu et dont le taux d’avancement s’élève à 55 %.

L’intervenant a également indiqué que l’extension de cette structure de services permettra la création de 5 000 à 10 000 postes d’emploi.

Port de Djen Djen : Préparatifs pour l’embarquement de 20 000 conteneurs

Évoquant le port de Djen Djen dans la wilaya de Jijel, l’invité de la Chaîne 1 a fait savoir que cette infrastructure attire plus de 10 000 conteneurs, tout en se préparant à l’embarquement de 20 000 conteneurs supplémentaires.

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Par ailleurs, le PDG a annoncé l’adoption d’une feuille de route pour l’électrification des quais. Cette transition débutera dans les ports d’Alger et de Mostaganem. L’Objectif est de réduire les émissions polluantes, inciter les navires à recourir à des énergies propres et préserver l’environnement.