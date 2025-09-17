Ciel pluvieux ou ensoleillé, que nous réservent les prévisions météo pour ce 17 septembre ?

Les prévisions météo de ce mercredi 17 septembre 2025 annoncent un temps contrasté à travers le pays. Tandis que les régions côtières profiteront d’un ciel largement dégagé et ensoleillé, certaines zones de l’intérieur et du sud connaîtront des passages nuageux, parfois accompagnés de pluies et d’orages.

Météo Algérie a dévoilé ses prévisions pour ce mercredi 17 septembre 2025. Le temps restera globalement agréable sur une grande partie du pays, mais quelques régions connaîtront des conditions plus instables.

🟢 À LIRE AUSSI : Un mois après le drame d’El Harrach, un nouvel accident de bus secoue Médea

Sur les régions côtières, le ciel s’annonce généralement dégagé, offrant une atmosphère ensoleillée tout au long de la journée. À l’intérieur du pays, les habitants se réveilleront sous un ciel partiellement voilé. Des pluies locales pourraient néanmoins toucher certaines localités du centre et de l’est, notamment en milieu de journée.

Dans le sud, le temps restera dans l’ensemble clair et lumineux. Cependant, l’ouest du Sahara connaîtra un changement de décor avec des passages nuageux plus denses. Ces formations nuageuses risquent de provoquer des pluies accompagnées d’orages isolés, parfois marqués.

Face à cette instabilité, l’Office National de la Météorologie (ONM) a maintenu une vigilance jaune pour « pluies » et « orages » dans plusieurs wilayas du sud, à savoir Béni-Abbès, Bordj-Badji-Mokhtar, In-Salah, Tindouf et Adrar.

Météo Algérie : qu’en est-il de l’état de la mer ?

Côté littoral, les conditions maritimes s’annoncent relativement clémente pour les marins et les pêcheurs. La mer restera calme à peu agitée de Marsa Ben M’hidi jusqu’à Oran, puis en direction de Ténès. Entre Ténès, Alger, Dellys et Béjaïa, elle sera légèrement agitée. Enfin, de Béjaïa vers Jijel, Skikda, Annaba et El Kala, la mer restera calme à peu agitée avant de devenir légèrement agitée en fin d’après-midi.

Ces conditions météorologiques variées rappellent l’importance de rester attentif aux bulletins quotidiens de l’ONM, surtout pour les habitants des régions placées sous vigilance.

Deux secousses sismiques enregistrées en deux jours dans la wilaya de Médéa

L’activité sismique continue de se faire ressentir dans le nord du pays. Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a rapporté, mardi 16 septembre 2025 au soir, un nouveau tremblement de terre dans la wilaya de Médéa. La secousse, d’une magnitude de 3.0 sur l’échelle de Richter, s’est produite à 23h22. Selon les précisions de l’organisme, l’épicentre se situait à 4 km au nord-ouest de la commune de Mihoub.

Ce séisme s’ajoute à un autre enregistré la veille dans la même région. Le lundi 15 septembre, à 07h56, les instruments du CRAAG ont détecté une secousse tellurique légèrement plus forte, évaluée à 3.2 de magnitude. L’épicentre de ce tremblement de terre se trouvait à environ 11 km au sud-est de Hamdania, toujours dans la wilaya de Médéa.

🟢 À LIRE AUSSI : Tremblement de terre en Algérie : nouvelle secousse sismique enregistrée à Médéa (CRAAG)