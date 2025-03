Ciel pluvieux, nuageux ou ensoleillé, quelle est la météo en Algérie pour ce lundi 17 mars ?

Les prévisions météorologiques continuent de refléter la variabilité du climat en Algérie. Alors que certaines régions profitent d’un temps quasi printanier sous un ciel dégagé, d’autres font face à des conditions plus capricieuses, marquées par des pluies et des orages rappelant la fraîcheur hivernale.

Ce lundi, le contraste persistera, oscillant entre des conditions relativement stables, et la persistance d’épisodes pluvieux et orageux. L’Office National de la Météorologie (ONM) a d’ailleurs émis une alerte de vigilance jaune pour des risques de pluies et d’orages dans les wilayas de Tamanrasset et Djanet.

Que dit le bulletin météo de ce lundi 17 mars ?

D’après le bulletin météo de ce 17 mars, le nord du pays profitera d’un ciel dégagé à partiellement voilé en début de journée. Toutefois, une couverture nuageuse progressera au fil des heures, rendant le ciel voilé à localement nuageux dans l’après-midi. Quelques pluies pourraient s’abattre sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest, avant de gagner progressivement le Centre en fin de journée, puis l’Est en soirée.

Dans les régions sahariennes, le temps restera globalement sec, à l’exception de l’extrême sud, notamment vers le Hoggar/Tassili, où des passages nuageux pourraient provoquer des pluies, parfois accompagnées d’orages. Ailleurs, un ciel majoritairement dégagé prédominera.

Comment le changement climatique bouleverse-t-il nos villes ?

Les métropoles du monde entier font face à un défi sans précédent. Entre inondations records et sécheresses prolongées, le climat déréglé redessine le paysage urbain. Un récent rapport de WaterAid met en lumière une réalité alarmante : 52 % des grandes villes, comme Kuala Lumpur, enregistrent une hausse drastique des précipitations, tandis que 44 %, à l’image de Riyad, s’assèchent dangereusement.

Les mégapoles oscillent entre deux extrêmes. D’un côté, Mumbai subit des moussons de plus en plus violentes, mettant en péril les infrastructures et les populations vulnérables. En l’espace de 40 ans, l’Inde a enregistré une augmentation de 20 % des précipitations extrêmes. De l’autre, Paris et Madrid voient leurs réserves d’eau s’amenuiser, rendant l’accès à cette ressource vitale plus incertain.

Ce déséquilibre impacte directement l’économie. Les entreprises doivent revoir leurs stratégies pour gérer plus efficacement leurs ressources en eau, avertit WaterAid. Le spectre du « Day Zero », où une ville se retrouverait totalement privée d’eau potable, plane sur plusieurs régions urbaines.

Des infrastructures dépassées par l’urgence climatique

Face aux bouleversements climatiques, les infrastructures actuelles peinent à suivre. 90 % des catastrophes naturelles sont liées à l’eau, et les systèmes de distribution, d’évacuation et de drainage des grandes villes ne sont pas conçus pour gérer ces nouvelles réalités.

Pire encore, certaines villes subissent le phénomène du « climate whiplash », alternant entre sécheresses extrêmes et inondations dévastatrices. Plus de 250 millions d’habitants en subissent déjà les conséquences, compliquant encore davantage la planification urbaine.

Pour WaterAid, l’investissement dans des infrastructures adaptées aux aléas climatiques devient une priorité. Cela passe par la récupération des eaux pluviales, la modernisation des réseaux d’assainissement et une gestion plus efficace des ressources.

D’ici à 2050, deux tiers de la population mondiale vivront en ville, accentuant la pression sur l’eau. Sans action rapide, d’autres métropoles risquent de connaître un Day Zero, à l’image de Cape Town en 2018, où l’approvisionnement en eau potable a failli s’effondrer.

Le développement de technologies de recyclage des eaux usées, la construction de réservoirs et de systèmes de drainage adaptés, ainsi qu’une gestion plus raisonnée de l’eau, figurent parmi les solutions essentielles.