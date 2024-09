Ciel pluvieux, baisse du mercure… : voici les prévisions météo pour cette fin de semaine !

Pour cette fin de semaine, les conditions météorologiques annoncent clairement l’arrivée de l’automne avec des pluies persistantes dans plusieurs régions du pays. En effet, Météo Algérie annonce des prévisions marquées par des averses orageuses et une baisse progressive des températures pour ce jeudi 19 septembre 2024.

Dans les régions Ouest et Centre, le ciel restera voilé à nuageux tout au long de la journée. Des averses de pluie, parfois orageuses, sont attendues, notamment sur l’intérieur et les hauts plateaux. Une amélioration est prévue pour l’après-midi dans l’Ouest et en soirée dans le Centre.

Quant aux régions Est, les habitants doivent également s’attendre à un ciel voilé à nuageux, accompagné de pluies orageuses qui pourront s’intensifier à partir de l’après-midi. Des chutes de grêle sont aussi probables, principalement dans les zones intérieures, les hauts plateaux et les Aurès.

Le temps qu’il fera dans les régions du Sud !

Les régions sahariennes ne seront pas épargnées. De l’Extrême Sud vers le Hoggar/Tassili ainsi que dans le Sud du Sahara Oriental, le ciel sera souvent voilé, avec quelques foyers orageux isolés qui pourraient provoquer des averses en fin d’après-midi ou soirée.

Sur le Sud-Ouest et le Nord Sahara, des averses éparses sont à prévoir, mais une amélioration des conditions est attendue en soirée sur le Nord Sahara. Le reste des régions sahariennes bénéficiera d’un ciel généralement dégagé à partiellement voilé.

Qu’en est-il des températures du jour ?

Côté températures, les maximales varieront entre 22 et 27 °C sur les régions côtières, entre 20 et 28 °C dans les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 24 et 41 °C dans les régions du Grand Sud. Le climat automnal semble donc s’installer progressivement, avec un mercure qui commence à fléchir dans plusieurs zones du pays.

Alerte « pluie » en Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

Outre ces prévisions, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une vigilance jaune pour plusieurs wilayas, en raison de risques de pluie et d’orages. D’après Météo Algérie, cette alerte concerne les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, El-Oued, In-Guezzam, Laghouat, Touggourt et Béni-Abbès.

Mais aussi, les wilayas de Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, Tébessa, Tindouf, Djanet, Aïn-Témouchent, Djelfa, Illizi, Tlemcen, El-Bayadh, El-M’Ghair, Khenchela, Biskra, Mascara, Ouled-Djellal, Oran et Béchar.