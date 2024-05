Ciel nuageux ou ensoleillé, quelles sont les prévisions météo en Algérie ce 29 mai ?

Alors que le printemps tire à sa fin, les différentes régions de l’Algérie se préparent à faire face à une météo contrastée ce mercredi 29 mai 2024. La chaleur persistante se mêlera à des averses de pluie et à des nuages, offrant un tableau météorologique varié. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve le temps pour la journée d’aujourd’hui !

Selon le dernier bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM), le ciel des régions Nord du pays sera dégagé à partiellement voilé. Cependant, l’après-midi et la soirée pourraient voir le développement de foyers orageux isolés sur les zones intérieures, les hauts plateaux et les Aurès. Ces orages pourraient apporter quelques averses de pluie, notamment dans les régions montagneuses des Aurès.

Dans les régions sahariennes, les prévisions de Météo Algérie indiquent également un ciel dégagé à partiellement voilé. La région de Djanet pourrait connaître des orages en fin de journée, avec des formations nuageuses cumuliformes apparaissant sur le Nord Sahara et le Nord des Oasis. Ces nuages, typiques des conditions estivales, risquent d’évoluer en orages isolés, apportant une touche d’imprévisibilité à la météo saharienne.

À LIRE AUSSI :

>> Saison estivale 2024 : quelles sont les nouvelles directives du wali d’Alger ?

Par ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une vigilance jaune pour pluie et orage pour plusieurs wilayas. Cette alerte concerne les régions de SIDI-BEL-ABBÈS, LAGHOUAT, TÉBESSA, BATNA, TLEMCEN, EL-BAYADH, KHENCHELA et NAÂMA. La prudence reste donc de mise pour les habitants de ces zones, particulièrement les conducteurs.

Météo Algérie : temps chaud attendu ce mercredi 29 mai !

Outre ces prévisions, Météo Algérie prévoit un temps relativement chaud, voire chaud, sur les régions intérieures de l’Ouest et du Centre ainsi que sur les hauts plateaux du Centre-Est. L’extrême Sud du pays ne sera pas en reste, avec la persistance d’un temps relativement chaud.

Les températures maximales sur les régions côtières oscilleront entre 21 et 29 °C. Dans les régions intérieures, les températures varieront entre 27 et 37 °C. Cette chaleur marquée nécessitera des précautions particulières, notamment en matière d’hydratation et d’exposition au soleil. Les régions sahariennes connaîtront des maximales comprises entre 34 et 47 °C. Pour faire face à ces conditions météorologiques relativement chaudes, voici quelques recommandations :

Hydratation : Boire beaucoup d’eau pour rester hydraté, surtout dans les régions chaudes.

Éviter l’exposition prolongée au soleil : Porter des vêtements légers et de couleur claire, et utiliser de la crème solaire.

Suivre les mises à jour météorologiques : Rester informé des dernières prévisions et alertes pour adapter vos plans en conséquence.

À LIRE AUSSI :

>> Vacances en Algérie : Quels sont les loisirs que vous pouvez expérimenter cet été ?