Ciel nuageux ou ensoleillé, que nous réserve la météo pour ce mardi 20 août ?

Les caprices de la météo continuent d’animer cette deuxième moitié du mois d’août avec une alternance de chaleur intense et de perturbations orageuses. Pour ce mardi 20 août 2024, un temps généralement stable s’annonce, avec quelques nuances régionales. Voici le détail des prévisions météo de la journée.

L’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit pour ce mardi un ciel largement dégagé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Cependant, des passages nuageux sont à prévoir sur les régions de l’Est.

🟢 À LIRE AUSSI : Récupération des biens mal acquis : Saidal relance une usine de lait infantile à Alger

Au Sud du pays, les conditions météorologiques seront plus variables. Selon Météo Algérie, un ciel dégagé à partiellement voilé dominera l’extrême Sud, notamment dans les régions du Hoggar et du Tassili, ainsi que dans la zone frontalière algéro-malienne. D’ailleurs, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « orage » et « pluie » les wilayas de l’In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Tindouf et Adrar.

En outre, des cellules orageuses isolées seront aussi rendez-vous aujourd’hui, pouvant entraîner des pluies locales en cours d’après-midi. En outre, l’ONM annonce un ciel globalement dégagé sur les autres régions sahariennes, bien que des développements orageux soient prévus du côté de Béchar et dans le Nord Sahara en soirée.

🟢 À LIRE AUSSI : Saisie record à Roissy : 2,4 millions d’euros découverts dans les bagages de 2 Algériens

En termes de températures, la chaleur persistera dans le Sud du pays, particulièrement dans le Sahara Central, avec des maximales oscillant entre 39 et 48 °C. Les régions côtières, quant à elles, afficheront des températures comprises entre 30 et 36 °C. Les régions intérieures, pour leur part, connaîtront des valeurs thermiques allant de 32 à 40 °C.

Dans la nuit de ce lundi 19 août, un spectacle rare et captivant a illuminé le ciel. Une « super Lune bleue » a enchanté les amateurs d’astronomie, comme l’avait prédit la NASA. Bien que le nom puisse suggérer une teinte bleutée, ce phénomène ne fait pas changer la couleur de notre satellite naturel.

Il s’agit plutôt d’une pleine lune qui se distingue par sa taille et sa luminosité plus impressionnantes que d’ordinaire. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la Lune est apparue plus orangée que bleue, en raison de sa position basse à l’horizon, évoquant les nuances d’un coucher de soleil.

Cette super Lune bleue marque la troisième pleine lune de la saison et inaugure une série de quatre super Lunes attendues cette année 2024. L’astrologue Richard Nolle a inventé le terme « super Lune » en 1979 pour désigner une pleine lune qui survient lorsque l’orbite de la Lune la rapproche à 90 % de sa distance minimale de la Terre.

Habituellement située à une distance moyenne de 384 400 km, la Lune s’est rapprochée ce lundi à environ 363 000 km de notre planète, donnant l’impression d’être 14 % plus grande et 30 % plus lumineuse que d’habitude.

Cet événement céleste exceptionnel a captivé l’attention des observateurs du monde entier, offrant une vue spectaculaire pour les amateurs de photographie et d’astronomie. Cette super Lune bleue a été un moment de contemplation unique, rappelant à tous la beauté et la complexité de notre univers.

Tonight (Aug. 19) through Wednesday, look up to see a full moon that is both:

A supermoon—when the Moon is within 90% of its closest approach to Earth

A blue moon—which doesn’t necessarily mean the Moon will look blue.

What *does* it mean? Read on: https://t.co/ByNDVSbRr0 pic.twitter.com/Hu1UXWxRN3

— NASA (@NASA) August 19, 2024