Ciel nuageux ou ensoleillé, à quelle météo faut-il s’attendre ce vendredi 18 octobre ?

Le week-end est à nos portes, après une semaine éprouvante. Si vous attendiez avec impatience ces deux jours de repos, préparez-vous à un temps capricieux. Le bulletin météorologique de l’Office National de la Météorologie (ONM) nous annonce des conditions nuageuses sur plusieurs régions du pays, avec une légère baisse des températures.

Pour ce vendredi 18 octobre, les prévisions météo indiquent des passages nuageux sur l’ensemble des régions Ouest du pays. Ces nuages, parfois denses, pourront donner lieu à des pluies orageuses, surtout durant la matinée.

En avançant vers le Centre, la tendance reste similaire : des nuages et des pluies orageuses seront au rendez-vous, parfois même intenses, notamment sur les régions côtières et intérieures de la partie Est de cette zone, à partir de l’après-midi. Heureusement, la météo s’améliorera progressivement en soirée.

Météo Algérie : quel temps faut-il prévoir au Sud du pays ?

En ce qui concerne les régions sahariennes, la situation est plus favorable. Météo Algérie annonce un ciel généralement dégagé à partiellement voilé, bien que quelques passages nuageux soient à prévoir dans le Nord Sahara et la région des Oasis.

Dans l’après-midi, des développements nuageux affecteront le long de la frontière algéro-malienne, notamment vers le Hoggar/Tassili, pouvant donner lieu à des orages locaux.

Bulletin météo du vendredi 18 octobre : quelles sont les températures du jour ?

Ce vendredi, le mercure poursuivra sa baisse. Les températures maximales pour cette journée oscilleront entre 20 et 24 °C sur les régions côtières. Dans les zones intérieures, elles varieront entre 16 et 25 °C, tandis que les régions sahariennes connaîtront des températures plus élevées, allant de 22 à 41 °C.

Alerte météo : vigilance jaune pour des risques de pluies et d’orages !

Par ailleurs, l’ONM a placé plusieurs wilayas sous vigilance jaune en raison des risques de pluies et d’orages. Les wilayas concernées incluent Souk-Ahras, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, Bordj-Badji-Mokhtar, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi-Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, Médéa, Biskra, El-Tarf, Boumerdès, Bouira et Blida.

En plus des pluies et des orages, Météo Algérie a également émis une vigilance jaune concernant des risques de vents violents. Les wilayas de Tipaza, Alger, Batna, M’sila, Ouled Djellal et Biskra sont particulièrement concernées.