Ciel dégagé ou nuageux ? Découvrez les prévisions météo en Algérie pour ce mardi 12 mars

Après quelques jours agités ponctués de pluies et de vents violents, une stabilité atmosphérique semble s’installer à nouveau dans le paysage météorologique algérien. En ce deuxième jour du mois sacré de Ramadan, qui coïncide avec ce mardi 12 mars 2024, tournons notre regard vers le ciel pour découvrir ce que nous réservent les prévisions météo de cette journée.

Le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) peint un tableau météorologique plutôt clément, avec un ciel dégagé à partiellement voilé en général sur les régions de l’Ouest et du Centre du pays. C’est une vision de quiétude qui se dessine, où les rayons du soleil se frayent un chemin à travers les nuages épars, illuminant le paysage d’une douce lueur.

Pendant ce temps, du côté de l’Est du pays, les services de Météo Algérie nous promettent des passages nuageux, accompagnés de quelques pluies éparses sur les régions côtières, avant de s’estomper progressivement au cours de l’après-midi. C’est un tableau en mouvement qui se dessine, offrant un spectacle changeant et évolutif.

Enfin, du côté majestueux de nos régions sahariennes, les prévisions pour ce mardi 12 mars révèlent un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble du grand Sud. Soit un paysage empreint de sérénité, où l’horizon s’étend à perte de vue, baigné dans une lumière dorée et apaisante.

Quant aux températures, le thermomètre affichera des valeurs variables selon les régions. Sur les côtes, les températures maximales oscilleront entre 17 et 23 °C. À l’intérieur du pays, le mercure affichera des valeurs allant de 11 à 22 °C. Enfin, dans les régions sahariennes, la chaleur sera palpable, avec des maximales atteignant entre 17 et 38 °C, soulignant l’immensité et la diversité climatique de notre cher pays.

Le Ramadan en Algérie : à quelle heure rompre le jeûne ce 12 mars ?

Le mois sacré de Ramadan a débuté hier en Algérie. Pour ce mardi 12 mars, le rythme sacré du jeûne varie selon les différentes régions du pays. À Adrar et ses environs, les fidèles entameront leur jeûne à 05h46, sous les premières lueurs de l’aube, pour le clôturer à 19h12, au moment où le soleil se retire à l’horizon. Tandis qu’à Alger, la capitale, et ses alentours, ces moments de dévotion débuteront respectivement à 05h27, annonçant l’aube d’une nouvelle journée de recueillement, pour s’achever à 18h56, alors que le soleil se fond dans le crépuscule.

