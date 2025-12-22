Chutes de neige : plusieurs routes nationales fermées, la GN fait le point

De fortes chutes de neige ont été enregistrées ce dimanche sur les régions montagneuses de l’intérieur du pays, provoquant de sérieuses perturbations de la circulation routière. Tombée de manière continue tout au long de la journée, la neige a rapidement recouvert les axes routiers situés en altitude, rendant la circulation difficile, voire impossible par endroits. Les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira figurent parmi les plus touchées par cet épisode hivernal.

Selon les services de la Gendarmerie nationale, la route nationale n°30, reliant les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira, a été fermée à la circulation au niveau de la région de Tizi N’Kouilal, dans la commune de Saharidj. Cette zone montagneuse est connue pour être fortement exposée aux intempéries durant l’hiver. L’accumulation rapide de neige a rendu la chaussée impraticable, obligeant les autorités à interrompre le trafic par mesure de sécurité.

La RN 33 également touchée par les intempéries

La route nationale n°33, un autre axe important reliant Tizi Ouzou à Bouira, a elle aussi été fermée. La coupure a été signalée au niveau de la région d’Assoul, dans la commune d’Aït Boumehdi. La forte densité de neige, combinée à une visibilité réduite, a augmenté les risques d’accidents, ce qui a conduit à la décision de fermer temporairement cette route.

La route nationale n°15, qui traverse le col de Tirourda dans la commune d’Iferhounène, a également été fermée à la circulation. Ce passage montagneux, très fréquenté en temps normal, est particulièrement sensible aux conditions climatiques hivernales. Les importantes quantités de neige tombées ont rapidement bloqué la circulation, justifiant l’intervention des autorités pour éviter tout incident.

Nouvelle fermeture sur la RN 30 à Ibudraren

Par ailleurs, une autre fermeture a été signalée sur la route nationale n°30, au niveau de la région de Tizi Nikoulal, dans la commune d’Ibudraren. Là encore, la chaussée entièrement couverte de neige ne permettait plus une circulation sécurisée. Des équipes de déneigement ont été mobilisées pour dégager les routes et rétablir progressivement le trafic.

Les services de la Gendarmerie nationale ont précisé que le reste du réseau routier demeure ouvert à la circulation. Ils appellent toutefois les automobilistes à la plus grande vigilance, en particulier dans les zones montagneuses où le risque de verglas reste élevé. Il est recommandé d’éviter les déplacements non indispensables et de se renseigner sur l’état des routes avant de prendre la route. La réouverture des axes fermés dépendra de l’amélioration des conditions météorologiques et de l’avancement des opérations de déneigement.