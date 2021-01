Chutes de neige : Plusieurs routes coupées à la circulation 

À cause des récentes chutes de neige, plusieurs routes nationales (RN) et chemins de wilayas ont été fermés à la circulation ce mardi, 12 janvier.

Le Centre d’Information et de Coordination Routière sous la direction de la Gendarmerie Nationale a indiqué, ce mardi, 12 janvier, que plusieurs routes nationales (RN) et chemins de wilayas ont été coupés à la circulation à cause des intempéries et des récentes chutes de neige.

Dans la wilaya de Bouira, la RN n°33 a été coupée au niveau de la région de Tikjda, commune d’El Asnam, ainsi que la région Lakourar, commune Bechloul, à cause de l’accumulation des neiges.

La RN n° 30 a également été fermée à la circulation au niveau de la région Tizi Nouklène, commune de Saharidj.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, l’amoncellement des neiges a engendré la fermeture de la RN n° 15 au niveau de Tirourda, commune d’Iferhounène, ainsi que la RN n° 24 au niveau du village Ait Rahouna, commune d’Iferhounène.

Toujours à Tizi Ouzou, le chemin de wilaya n° 251 a été coupé à la circulation au niveau de la commune Bouzguen, et le chemin de wilaya n° 9 a été fermé au niveau d’Illoula Oumalou, également à cause de l’accumulation des neiges.

Au niveau de la wilaya de Béjaia, la RN n° 26 A, au niveau du village Tizi Neslib, commune Chellata, a été fermée à la circulation à cause de l’amoncellement des neiges.