Chutes de neige : plusieurs axes routiers bloqués, la GN fait le point sur la situation

Les régions du nord de l’Algérie ont été durement touchées par des conditions météorologiques imprévisibles la semaine dernière, entraînant la fermeture de certaines routes et axes importants. Les fortes chutes de pluie et à l’accumulation de neige ont bloqué plusieurs tronçons routiers, entravant la circulation de multiples axes routiers. Les autorités font le point sur la situation ce 14 janvier.

Plusieurs routes fermées en raison des conditions météorologiques extrêmes

Selon la Gendarmerie nationale, relayant l’information sur sa page officielle Facebook « Tariki », la route nationale numéro 33, reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, reste fermée. La zone particulièrement affectée se situe à Assoul dans la commune d’Ait Boumahdi, où l’accumulation de neige a rendu la circulation impossible.

Dans la wilaya de Bouira, d’autres sections de la route nationale numéro 33 sont également touchées. Les régions de Lakoukar dans la commune de Béchloul et Tikejda dans la commune d’El Asnam sont confrontées à une fermeture similaire en raison de l’accumulation de neige, causant des perturbations significatives pour les résidents et les voyageurs.

Les déviations ouvertes, mais gare au verglas !

Les autorités locales ont lancé des opérations de déneigement intensives pour rouvrir ces axes vitaux le plus rapidement possible. Cependant, les conditions météorologiques continuent de représenter un défi, ralentissant les efforts de nettoyage et de réparation.

Malgré ces fermetures, d’autres routes demeurent ouvertes à la circulation, permettant aux véhicules de se déplacer dans certaines parties des régions touchées. Les conducteurs sont toutefois appelés à la prudence en raison des conditions glissantes et des éventuels dangers liés aux intempéries.

Les autorités continueront de surveiller de près la situation météorologique et fourniront des mises à jour régulières afin d’informer le public sur l’évolution des conditions routières. Les résidents sont encouragés à rester informés et à prendre les précautions nécessaires lors de leurs déplacements dans ces régions affectées par les conditions météorologiques extrêmes.