Chutes de neige et routes bloquées : la GN annonce la fermeture de plusieurs axes importants

Les premières neiges de l’hiver ont fortement perturbé la circulation, ce mercredi, dans plusieurs régions du pays. En fin de journée, les services de la Gendarmerie nationale ont annoncé la fermeture de plusieurs routes nationales en raison d’importantes chutes de neige enregistrées dans les zones montagneuses.

Hiver précoce : la neige bloque la circulation dans plusieurs wilayas du pays

Selon les informations publiées sur la page Facebook « Tariki », qui relève de la Gendarmerie nationale, trois axes routiers reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou ont été particulièrement touchés. La route nationale (RN) n°15 est totalement fermée à la circulation au niveau du col Thiraouad, situé dans la commune d’Agbalou, à Aïn Zabda (wilaya de Bouira). Les automobilistes n’ont plus la possibilité d’emprunter cet axe très fréquenté, qui constitue l’un des principaux passages entre les deux wilayas.

La situation n’est guère meilleure sur la RN 30. Cette route, elle aussi reliant Bouira à Tizi Ouzou, est coupée au niveau de la zone de Tizi N’Koulal, dans la commune de Saharidj. Les services de sécurité indiquent que les accumulations de neige rendent l’accès impraticable et que les équipes d’intervention peinent à dégager la voie en raison de la poursuite des chutes.

La RN 33, troisième axe stratégique entre les deux wilayas, est également fermée. Les intempéries ont imposé l’arrêt de la circulation au niveau de la région de Tikjda, connue pour son altitude élevée et sa forte exposition aux perturbations hivernales. Cette triple fermeture isole temporairement certaines localités et complique les déplacements des habitants ainsi que le transport des marchandises.

La neige isole plusieurs régions

Face à cette situation, la Gendarmerie nationale appelle les citoyens à la vigilance et à la prudence. Elle invite les automobilistes à éviter tout déplacement vers les zones montagneuses tant que les conditions météorologiques restent instables.

Les autorités préviennent également contre toute tentative de s’aventurer sur des routes enneigées sans équipement adapté, rappelant que ces comportements peuvent mettre en danger la vie des usagers et compliquer le travail des secours.

Cette dégradation des conditions de circulation intervient après la publication, la veille, d’une alerte spéciale par l’Office national de météorologie. Ce bulletin annonçait déjà des chutes de neige sur les hauteurs dépassant les 1000 à 1200 mètres d’altitude.

Une large partie du nord du pays était concernée, notamment les wilayas suivantes :

Tizi Ouzou,

Bouira,

Béjaïa,

Jijel,

Sétif,

Bordj Bou Arreridj,

Mila,

Constantine,

Guelma,

Skikda,

Souk Ahras,

Oum El Bouaghi,

Batna,

Khenchela,

Blida,

Aïn Defla,

Tissemsilt,

Médéa.

Les prévisions laissent penser que les perturbations pourraient se poursuivre dans les prochaines heures. Les autorités recommandent donc aux citoyens de suivre régulièrement les mises à jour météorologiques et les communiqués de la Gendarmerie nationale pour éviter tout risque lors de leurs déplacements.