Chutes de neige et intempéries : de nombreuses routes bloquées ce 18 décembre

Ce lundi matin, de nombreuses routes sont encore impraticables en raison des intempéries et des fortes chutes de neige qui ont touché plusieurs wilayas du pays depuis le weekend dernier.

Selon un communiqué des services de la Gendarmerie Nationale, les routes nationales RN 33, RN 30 et RN 15, qui traversent le massif montagneux du Djurdjura et relient les wilayas de Bouira et de Tizi-Ouzou, sont toujours bloquées par la neige ce lundi.

En plus des routes nationales, le chemin de wilaya CW 172 reliant les communes d’Ichemloul à Batna et de Bouhmama à Khenchela est également bloqué en raison des conditions météorologiques.

À Mascara, les fortes précipitations pluvieuses ont entraîné la fermeture de la route nationale RN 17 en raison de la montée du niveau des eaux d’El Oued Habra, situé dans la commune d’El Mohammadia.

Dans la wilaya de Relizane, c’est le chemin de wilaya CW 52 qui est bloqué en raison de la montée du niveau des eaux d’El Oued Salhia, dans la commune de Beni Znites.

La Gendarmerie Nationale annonce également la fermeture du chemin de wilaya CW 57 au niveau du pont de Berkouka, dans la commune de Chetaïbi à Annaba, en raison de la montée du niveau des eaux.

Drame routier à Tiaret : 3 morts suite à un tragique accident

Trois personnes ont perdu la vie dans un tragique accident de la route ce lundi sur la RN 14 dans la wilaya de Tiaret. Selon les informations fournies par la Protection Civile, l’accident s’est produit peu après 01h lorsque le véhicule touristique a dérapé et s’est renversé près de l’échangeur d’Ouled Boughdou, à proximité de la commune de Tiaret.

Un incendie s’est déclaré à l’intérieur de la voiture, entraînant la mort des trois victimes dans des circonstances tragiques. Leurs corps brûlés ont été transportés à la morgue de l’hôpital local par les services de la Protection Civile. Dans le but de déterminer les causes exactes de cet accident, une enquête a été ouverte par les autorités compétentes.

