Chutes de neige : des routes barrées dans plusieurs wilayas

L’hiver et son mauvais temps s’annoncent déjà pour cette nouvelle année 2022, où la gendarmerie nationale a révélé que de nombreuses routes et axes principaux sont fermées dans certaines wilayas de l’Est du pays, et ce, en raison de la pluie et des fortes chutes de neige.

Selon la Gendarmerie nationale, la route nationale 30 qui relie la wilaya de Blida à Tizi-Ouzou, au niveau de la zone Tizi-n-Kouilal, la commune de Saharidj, est fermée en raison de l’accumulation de neige. Idem pour la route nationale 33, qui relie les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou dans la région de Tikjda.

La même source a fait également savoir que dans la wilaya de Tizi-Ouzou, la route nationale 15 reliant ladite wilaya à Bouira, au niveau de la zone Fedj Tirourda dans la commune de Iferhounen, est également fermée, pour les mêmes raisons précitées.

C’est la même chose pour la route nationale 33 reliant les deux wilayas au niveau d’Assoul, dans la commune d’Aït Boumahdi, précise la source.

Concernant la wilaya de Bejaia, la route nationale 253 reliant cette dernière à Tizi-Ouzou au niveau d’Illilten est désormais fermée à cause du mauvais temps. Ainsi, la route nationale 26a reliant lesdites wilayas au niveau de la commune Chellata est aussi fermée, en raison de l’accumulation de neige.

Les chutes de neige se poursuivent pour vendredi

Rappelons que les services météorologiques avaient signalé une forte chute de neige sur les hauts plateaux de l’Est de plus de 800 mètres et les hauts plateaux centraux de plus de 1000 mètres.

Selon les mêmes services, les chutes de neige sur les hauts plateaux du centre, à savoir les wilayas de Blida, Médéa, Tizi-Ouzou et Bouira, se poursuivront jusqu’à vendredi midi, d’une épaisseur entre 10 et 15 centimètres.

Ainsi, il convient d’indiquer que les services météorologiques ont également mis en garde contre les chutes de neige sur les hauts plateaux de l’Est, qui atteignent une hauteur allant jusqu’à 800 mètres, jusqu’à la soirée de ce vendredi 7 décembre, aux environs de 18 heures.