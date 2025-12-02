Chutes de neige : circulation toujours perturbée sur plusieurs routes

Certaines routes et axes routiers restent fermés à la circulation en raison des fortes chutes de neige enregistrées dans les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou.

Les services de la Gendarmerie Nationale ont indiqué que la Route Nationale (RN) n° 33, dans sa section reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou, est coupée.

Dans la wilaya de Bouira, la fermeture est localisée précisément au niveau des régions de Tikjda (commune d’El Asnam) et Akouker (commune de Bechloul) en raison de l’accumulation de neige.

Quant à la wilaya de Tizi Ouzou, deux axes principaux sont concernés :

La Route Nationale (RN) n° 33, reliant Tizi Ouzou à Bouira, est bloquée au niveau de la zone d’Assoul (commune d’Aït Boumahdi) à cause de l’entassement des neiges.

De même, la Route Nationale (RN) n° 15, qui relie Tizi Ouzou et Bouira, est également fermée au niveau de la région de Col de Tirourda (commune d’Iferhounen), toujours en raison de l’important manteau neigeux.

Ces conditions hivernales difficiles ont nécessité l’intervention des services de secours. En effet, le week-end dernier, dans la région de Chréa, une opération menée par la Protection civile a permis de prendre en charge treize personnes blessées, qui ont été évacuées vers des structures médicales pour recevoir les soins nécessaires.

Intempéries persistantes : pluies, neige et vents violents annoncés à travers le pays

La situation devrait rester préoccupante dans les prochains jours. Les services de météorologie ont en effet émis des alertes pour de nombreuses wilayas du pays, annonçant la poursuite des intempéries : pluies torrentielles, neige abondante et vents violents accompagnés de tempêtes de sable.

Plus de trente wilayas sont concernées par les fortes pluies, notamment dans l’Est et le Centre (El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef), à l’Ouest (Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès), ainsi que dans les Hauts Plateaux et l’intérieur du pays (Saïda, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Mascara, Relizane, Aïn Defla, Tissemsilt, Médéa, Blida, Djelfa, Laghouat, Souk Ahras, Guelma, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Biskra, Ouled Djellal, El M’Ghair, Touggourt, Bouira et Blida).

Les chutes de neige affecteront particulièrement Tébessa, Khenchela, Batna, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, El Bayadh, Naâma, Laghouat et Tlemcen, tandis que des vents violents et des tempêtes de sable sont attendus dans le Sud et les Hauts Plateaux, notamment à M’Sila, Ouled Djellal, El M’Ghair, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla, El Menia, El Bayadh, Saïda, Naâma, Tlemcen et Sidi Bel Abbès.

Face à cette situation, les autorités appellent à la vigilance et recommandent à la population de rester prudente, confirmant que le mauvais temps exceptionnel n’est pas prêt de s’atténuer.