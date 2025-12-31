Chutes de neige : circulation interrompue sur plusieurs routes nationales ce 31 décembre

Les fortes chutes de neige qui se sont abattues sur les hauts plateaux intérieurs de l’Algérie ce mercredi ont provoqué la fermeture de plusieurs routes nationales, compliquant fortement la circulation dans certaines régions.

Les habitants et automobilistes sont invités à la prudence alors que la météo annonce une nouvelle baisse des températures pour les prochains jours.

La neige bloque plusieurs routes nationales ce 31 décembre

Selon les informations communiquées par les services de la Gendarmerie nationale, la neige dense a entraîné la fermeture de plusieurs sections du réseau routier :

Route nationale 33 : entre les wilayas de Bouira et de Tizi-Ouzou, notamment aux niveaux de Tikjedda (commune d’El Asnam) et Akoukar (commune de Bcheloul) .

: entre les wilayas de Bouira et de Tizi-Ouzou, notamment aux niveaux de et . Route nationale 33 également, entre Tizi-Ouzou et Bouira, au niveau de la zone d’Asoul (commune d’Aït Boumehdi) .

également, entre Tizi-Ouzou et Bouira, au niveau de la . Route nationale 15, reliant Tizi-Ouzou à Bouira, au niveau de Fadj Terourda (commune d’Iferhounene).

Les autorités précisent que les autres routes restent ouvertes, mais appellent les usagers à la vigilance en raison de conditions glissantes sur certains tronçons.

Prévisions météorologiques : vers un froid marqué dans plusieurs régions

Les services météorologiques ont, par ailleurs, émis un avertissement de niveau 1 (jaune) pour une baisse sensible des températures attendue ce jeudi dans plusieurs wilayas : Souk Ahras, Tébessa, Khenchela et Batna. Les autorités recommandent aux citoyens de prendre les mesures nécessaires pour se protéger du froid et d’adapter leur conduite sur les routes.

Conseils pratiques pour les automobilistes

Face à ces conditions hivernales, les conducteurs sont invités à :

Vérifier l’état de leur véhicule avant tout déplacement. Adapter leur vitesse et conserver une distance de sécurité. Éviter les routes secondaires non déneigées si possible. Suivre les mises à jour des services de la Gendarmerie nationale et de la protection civile.

Ainsi, la vigilance reste de mise pour les usagers des routes dans les hauts plateaux algériens, alors que la neige continue de tomber et que les températures restent basses.