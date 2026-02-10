Chute d’un réseau de faussaires à Alger : documents officiels et sceaux de l’État falsifiés

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la quatrième circonscription de la police judiciaire de Bouchaoui, ont procédé au démantèlement d’un réseau composé de deux individus suspectés d’implication dans une affaire de falsification et d’usage de faux dans des documents administratifs officiels, d’imitation des sceaux de l’État et de ses institutions, ainsi que d’escroquerie et de fraude.

Dans un communiqué de presse rendu public ce mardi, les services de sécurité ont indiqué que l’affaire fait suite à l’enregistrement, par la brigade de lutte contre la grande criminalité relevant de la même circonscription, d’un dossier de falsification ayant ciblé des dossiers administratifs et des livrets fonciers.

L’ouverture d’une enquête approfondie a permis l’arrestation des deux suspects et la saisie de plusieurs dossiers et documents administratifs falsifiés, de copies de livrets fonciers contrefaits, de sceaux administratifs falsifiés ainsi que de deux véhicules. Les services de sécurité ont également saisi une somme d’argent en monnaie nationale estimée à 140 millions de centimes, ainsi qu’un montant en devise étrangère s’élevant à 50 euros.

À l’issue de l’achèvement de l’ensemble des procédures d’enquête, les deux mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent en vue de l’établissement d’un dossier pénal à leur encontre.

Arrestation pour trafic de substances psychotropes

Dans une autre affaire de corruption, les services de police de la circonscription d’Aïn Abid, relevant de la sûreté de la wilaya de Constantine, ont procédé à l’arrestation d’un individu impliqué dans la commercialisation de substances psychotropes, avec la saisie d’une quantité importante de produits d’origine étrangère.

Cette opération fait suite à des informations indiquant qu’un individu se livrait à la vente de substances psychotropes dans la ville d’Aïn Abid, en utilisant son domicile familial comme lieu de stockage. Les services concernés ont alors ouvert des enquêtes et mené des investigations approfondies, incluant un travail de renseignement, ce qui a permis d’identifier le suspect. Ce dernier a été interpellé dans la nouvelle ville d’Ali Mendjeli, avec le soutien de la brigade de police judiciaire de la même circonscription.

En coordination avec le parquet local et après obtention d’un mandat de perquisition, les enquêteurs ont saisi une quantité significative de psychotropes, soit un total de 14 235 capsules de pregabaline d’origine étrangère. Le suspect a été conduit au siège de la police de la circonscription avec les produits saisis pour la poursuite des procédures légales.

À l’issue de l’enquête, un dossier pénal a été constitué à l’encontre de l’intéressé, qui a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal d’El-Khroub. Il est poursuivi pour : possession, stockage et circulation de substances psychotropes d’origine étrangère sans autorisation, en vue de la vente et de la promotion, ainsi que pour contrebande et exercice illégal de la pharmacie.