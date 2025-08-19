Chute du bus à Oued El Harrach : 4 accusés mis en mandat de dépôt

Le procureur de la république du tribunal de Dar El-Beida a animé une conférence de presse cet après-midi pour révéler les détails de l’enquête sur la chute du bus à Oued El-Harrach vendredi passé. Les principaux accusés sont connus et ont été mis en mandat de dépôt.

Un tragique accident de la circulation a endeuillé la capitale vendredi passé. Un bus, qui transportait des voyageurs, a chuté à Oued El-Harrach. Un drame qui a fait 18 morts et 9 blessés.

Dans la foulée, les hautes autorités du pays ont ouvert une enquête. Après avoir recueilli tous les éléments de l’enquête, en s’appuyant notamment sur les vidéos des caméras de surveillance, le tribunal de Dar El-Beida vient de révéler plus de détails.

Détails de l’enquête et mise en accusation

Dans une conférence de presse qu’il a animée cet après-midi, le procureur de la république a révélé que « L’autobus transportait 45 passagers, un nombre largement supérieur à sa capacité maximale », et que « L’expertise a révélé que la défaillance du système de direction est la cause immédiate de l’accident ».

Il a souligné que l’examen a mis en évidence « un manque d’entretien du véhicule, plusieurs défauts dans le système de direction, un système de freinage déficient ou encore, un frein à main totalement hors service ».

Le procureur de la république a également révélé l’identité des principaux accusés de cet accident tragique. En effet, il s’agit du chauffeur de l’autobus, le receveur, le contrôleur technique des véhicules ainsi que le propriétaire de l’autobus.

Les accusés ont été mis en mandat de dépôt. Ils devront comparaître bientôt devant le juge, où ils auront l’occasion de se défendre et de raconter leur version.

Le ministre de l’Intérieur au chevet des familles endeuillées

Suite à la tragique chute d’un bus dans Oued El Harrach, le ministre de l’Intérieur algérien Brahim Merad s’est rendu auprès des familles des victimes ce lundi. Accompagné d’une délégation comprenant notamment le ministre de l’Hydraulique Taha Derbal, il a transmis les condoléances officielles du président Abdelmadjid Tebboune.

Dans la wilaya de Biskra, la délégation s’est d’abord rendue à la cité Menchi pour rencontrer la famille de Zerigat Louiza et son fils Aloui Abdelkader, tous deux décédés dans l’accident. Ils ont ensuite visité la famille de Hachemi Fatiha à la cité El Kours. Le ministre a également souhaité un prompt rétablissement aux deux filles de Zerigat Louiza, actuellement hospitalisées.

La visite s’est poursuivie à Ouled Djellal, dans la commune de Sidi Khaled, où les représentants de l’État ont présenté leurs condoléances à la famille de Mohamed Guitoun, autre victime de ce drame. Cette démarche officielle souligne l’importance accordée par les autorités algériennes à cet accident aux conséquences dramatiques.

