Chutes de neige : des routes fermées dans plusieurs wilayas

L’Algérie voit de plus en plus les marques de la saison hivernale ; froid, pluie et neige, l’hiver s’installe et ne ramène pas avec lui que les belles images de la neige, il ramène aussi des routes barrées à cause des intempéries.

Plusieurs routes sont bloquées à cause de l’amoncellement de la neige, il s’agit de la route de la wilaya de Bouira, la route nationale 33 reliant les wilayas de Bouira et Tizi ouzou notamment au niveau de la région de Nekouilal de la commune Saharidj, Tizi Ouzou la route nationale numéro 15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou précisément au niveau de Fedj Tirourda de la commune d’Iferhounen.

La route wilayale 253 reliant la wilaya de Tizi Ouzou au niveau de Fedj Chalata de la commune d’Iferhounen et la wilaya de Bejaia. Sidi Bel Abbès sur l’autoroute Est – Ouest reliant de la wilaya de Tlemcen et Sidi Bel Abbès précisément au niveau de la commune de Sidi Yakoub

D’autres difficultés enregistrées au niveau de la route wilayate numéro 39 reliant la commune de Daya et la commune de Tandmit, ainsi qu’au niveau de la route nationale numéro 13 reliant la commune de Daya et Telag. Une autre route est également bloquée à cause des intempéries ; la route nationale numéro 56 reliant la wilaya de Ouargla et la wilaya de Touggourt.

Les wilayas touchées par la neige

Pour rappel, les wilayas concernées par les chutes de neige sont Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saïda, le nord d’El Bayadh, le nord de Laghouat, le nord de Djelfa, Tiaret et Tissemsilt. L’épaisseur de la neige est estimée entre 5 et 10 cm durant la validité du BMS dimanche de 03h00 à 15h00. Ces chutes de neige, accompagnées de rafales de vent sous orages, concerneront également les wilayas de Médéa, Blida, Bouira, Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaia, Batna et Khenchela.

L’épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 15 cm, durant la validité du BMS s’étalant de dimanche à 15 h 00 à lundi à 06 h 00 au moins.