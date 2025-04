Chute brutale des prix du pétrole : l’offensive de Trump est-elle la vraie cause ?

L’or noir s’essouffle à nouveau. Le 4 avril 2025, le prix du baril de pétrole a chuté de 6,5 %, atteignant son plus bas niveau depuis 2021. Une dégringolade qui survient juste après l’offensive de Donald Trump, (une démarche protectionniste sans égale depuis les années 1930).

En effet, la veille, le président américain a annoncé une hausse générale des droits de douane, affectant plusieurs pays, dont l’Algérie, qui voit désormais ses exportations taxées à 30 %, contre 18,9 % auparavant.

Mais que s’est-il passé pour provoquer une telle chute ? Et surtout, est-ce que la décision controversée de Donald Trump d’augmenter les droits de douane a joué un rôle central dans cette débâcle ?

L’impact de la stratégie protectionniste de Trump : une nouvelle salve tarifaire qui secoue les marchés mondiaux du pétrole

En effet, l’une des raisons principales de cette chute est liée à l’intensification de la guerre commerciale menée par l’administration de Donald Trump. Dans un contexte économique mondial déjà fragile, le président américain a décidé d’augmenter les droits de douane sur les produits étrangers. Notamment en augmentant de 10 % les droits de douane de base sur toutes les importations.

Cette mesure touche directement la Chine, premier importateur de pétrole au monde, dont les produits se verront désormais soumis à des taxes supplémentaires de 34 %. Un doublement par rapport à la surtaxe précédente, qui était déjà de 20 %.

Cette offensive protectionniste a d’abord effrayé les marchés financiers. Les investisseurs redoutent que ces mesures ne freinent la croissance économique mondiale, entraînant une diminution de la demande de pétrole. « Les annonces tarifaires ont été bien pires que prévu« , commente Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management.

Les conséquences de cette politique risquent de nuire particulièrement à la demande de pétrole, d’où la réaction immédiate des marchés. Le prix du baril de Brent a chuté de 5,67 % dans l’après-midi du 4 avril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, s’enfonçait de 6,05 %.

Les analystes surveillent désormais les répercussions potentielles sur les relations commerciales mondiales et redoutent que la Chine, en retour, n’intensifie ses représailles, ce qui exacerberait encore la morosité du marché.

L’OPEP+ en pleine volte-face : une hausse inattendue de la production qui déstabilise les prix du Brent

Par ailleurs, en dépit des attentes du marché, l’OPEP+ a récemment décidé d’augmenter sa production, une démarche qui a pris de court les analystes et provoqué une chute des prix du pétrole.

Cela dit, l’annonce surprise de l’OPEP+ a ajouté une pression supplémentaire sur un marché déjà fragile. La coalition de 24 pays producteurs et exportateurs de pétrole, qui inclut des acteurs majeurs comme la Russie, a décidé d’augmenter sa production de 411 000 barils par jour, contre 120 000 barils initialement prévus.

Cette augmentation, bien plus importante que prévu, survient alors que la demande mondiale reste incertaine, et que les prix du pétrole ont déjà été influencés par la guerre commerciale.

L’OPEP+ semble ainsi adopter une stratégie visant à contrebalancer l’impact des sanctions commerciales, en augmentant l’offre de pétrole pour compenser un potentiel ralentissement économique.

Toutefois, cette décision pourrait avoir l’effet inverse, en saturant davantage un marché déjà en excédent d’offre. Les prix du pétrole sont donc sous pression, et les producteurs comme les consommateurs risquent de voir leur situation se compliquer davantage dans les mois à venir.

Dégringolade des prix du pétrole : quelles conséquences pour l’économie algérienne ?

Pour l’Algérie, cette situation ne peut pas passer inaperçue. Le pays, dont l’économie est largement tributaire des exportations de pétrole, voit les cours de l’or noir s’enfoncer dans des zones préoccupantes.

De plus, il n’est pas sans rappeler que la hausse des droits de douane sur les produits algériens par les États-Unis (passant de 18,9 % à 30 %) risque de peser lourdement sur les recettes en devises du pays.

En outre, la chute des prix du pétrole fragilise encore davantage l’économie nationale, avec des impacts potentiellement désastreux sur les finances publiques et la balance commerciale.

Cette double pression, tant commerciale qu’énergétique, risque de précipiter des répercussions à moyen et long terme sur les politiques économiques et sociales en Algérie. La dépendance à l’or noir, déjà un défi majeur, devient encore plus évidente dans ce contexte incertain.

En conclusion, l’offensive protectionniste de Donald Trump a incontestablement joué un rôle majeur dans la chute des prix du pétrole, en créant une incertitude sur la demande mondiale. Toutefois, ce n’est pas le seul facteur en jeu. L’augmentation inattendue de la production de l’OPEP+ a également contribué à saturer un marché déjà fragile Cela dit, si l’annonce de Trump a été un catalyseur important, d’autres décisions sont venues complexifier cette dynamique.