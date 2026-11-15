Le CHU d’Oran primé au congrès français de sénologie 2026

Le service de chirurgie générale et d’oncologie « A » du CHU 1er-Novembre-1954 d’Oran a décroché le prix de la meilleure communication scientifique libre lors du congrès de la Société française de sénologie et de pathologie mammaire (SFSPM), édition 2026, tenu dans la ville de Rennes. L’établissement a rendu publique cette information dimanche.

Le CHU d’Oran récompensé pour une communication scientifique en sénologie

La distinction salue un travail présenté devant une assemblée de spécialistes européens de la pathologie mammaire. Le congrès de la SFSPM constitue l’un des principaux forums francophones consacrés au cancer du sein, à son diagnostic et à ses traitements chirurgicaux. Y remporter un prix place l’équipe algérienne parmi les contributions les plus remarquées de la session.

Cette performance s’ajoute à une série d’avancées enregistrées ces derniers mois dans les structures hospitalières de la capitale de l’Ouest. En juillet, le service d’hépato-gastroentérologie du CHU avait introduit un système de drainage péritonéal inédit en Algérie destiné aux malades souffrant d’ascite liée à un cancer avancé.

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La Pr Khadidja Belkharroubi à la tête de l’équipe primée

À la tête du service distingué figure la professeure Khadidja Belkharroubi. Le CHU attribue cette réussite à l’engagement scientifique et médical de l’ensemble du personnel placé sous sa responsabilité. Les médecins résidents ont également pesé dans la balance, leurs propres travaux de recherche ayant alimenté la dynamique du service.

Ce fonctionnement en équipe, où les jeunes praticiens participent pleinement à la production scientifique, se retrouve dans d’autres réussites oranaises. Le recours à l’impression 3D pour la chirurgie crânienne au CHU, lancé au printemps sous la conduite de la Pr Souad Daoud, reposait lui aussi sur la contribution active de médecins en début de carrière.

La recherche en oncologie mammaire mobilise par ailleurs de plus en plus d’acteurs en Algérie. Un sommet consacré aux cancers du sein et de l’ovaire s’était tenu à Alger début septembre, réunissant oncologues nationaux et experts venus de l’étranger autour de la médecine de précision.

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Madjid Achouri salue la compétence des cadres médicaux algériens

Le directeur général de l’établissement, Madjid Achouri, a adressé ses félicitations à la Pr Belkharroubi ainsi qu’à toute son équipe. Pour lui, ce trophée démontre que les praticiens algériens disposent du niveau nécessaire pour se mesurer à leurs homologues étrangers dans les grandes rencontres scientifiques.

Le responsable y voit aussi une forme de validation du travail de fond mené au quotidien dans les couloirs du service. Selon sa lecture, une telle récompense consolide la visibilité du CHU d’Oran au-delà des frontières nationales et conforte sa place dans les réseaux hospitaliers internationaux.

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