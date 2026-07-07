Christophe Gleizes : la visite de Tebboune à Berlin relance l’espoir d’une grâce présidentielle

La présidence allemande a levé tout doute ce mardi : Abdelmadjid Tebboune sera bien à Berlin le 16 juillet 2026 pour une visite d’État officielle. L’annonce, publiée directement sur le site de la présidence allemande, précise que le chef de l’État algérien sera accueilli avec les honneurs militaires avant de s’entretenir avec son homologue Frank-Walter Steinmeier. Une confirmation qui donne à ce déplacement une dimension solennelle et stratégique.

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La visite d’État de Tebboune à Berlin, annoncée depuis mai, entre dans sa phase finale

La nouvelle n’est pas une surprise totale. En mai dernier, l’ambassadeur d’Allemagne en Algérie, Georg Felsheim, avait déjà évoqué ce déplacement lors d’une rencontre organisée par la Fondation Konrad Adenauer autour des thèmes de l’innovation et des startups. Il avait alors précisé que la visite répondait à une invitation personnelle du président fédéral Steinmeier.

Ce qui change aujourd’hui, c’est la confirmation officielle venue de Berlin même. La présidence allemande a souhaité la bienvenue au président algérien, un geste protocolaire qui souligne l’importance accordée à cette rencontre par la partie allemande. L’accueil avec honneurs militaires, réservé aux visites d’État de premier rang, confirme le niveau d’ambition des deux capitales pour cette relation bilatérale.

Énergie, industrie et technologie : les grands dossiers Algérie-Allemagne sur la table

Derrière le protocole, c’est un agenda économique dense qui attend les deux délégations. L’Allemagne a progressivement identifié l’Algérie comme un partenaire stratégique incontournable, notamment pour sa sécurité énergétique. Le gaz algérien et l’hydrogène vert figurent en bonne place parmi les sujets attendus, Sonatrach s’étant déjà imposée comme fournisseur clé d’opérateurs allemands majeurs.

Au-delà de l’énergie, le secteur industriel est en pleine effervescence. Fin juin, six entreprises allemandes spécialisées dans la chaîne de valeur automobile ont entamé une mission de prospection en Algérie, avec un objectif précis : augmenter le taux d’intégration locale et poser les bases de joint-ventures durables. Le transfert de savoir-faire, et non la simple commercialisation de pièces, est au cœur de l’approche allemande.

Les discussions devraient également porter sur la coopération dans la recherche scientifique, le soutien aux startups et les investissements dans les énergies renouvelables. Un spectre large, qui traduit la maturité croissante de la relation entre Alger et Berlin.

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Les Français espèrent une grâce en faveur de Gleizes

La visite imminente d’Abdelmadjid Tebboune en Allemagne a suscité la réaction des médias français. Leurs regards seront rivés vers cette visite car ils espèrent que le président algérien accordera une grâce présidentielle au journaliste Christophe Gleizes, condamné à 7 ans de prison en Algérie, grâce à l’aide de Berlin.

Le directeur général de Reporter sans Frontières (RSF), Thibaut Bruttin, à la tête du comité de soutien, a confirmé à l’AFP que des « contacts sont en cours », notamment avec « la chancellerie et la présidence allemandes ainsi que la présidence du conseil espagnol », « sans garantie aucune à ce stade ».

Rappelons que le journaliste sportif français Christophe Gleizes a été arrêté en mai 2024 à Tizi-Ouzou, où il réalisait un reportage sur la JS Kabylie. Arrêté puis jugé, il avait été condamné en juin 2025 à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », une peine confirmée en appel en décembre dernier.

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