Chorba, Mhadjeb ou encore Couscous : la cuisine algérienne mise en avant par un média français

En ce début du mois de Ramadan 2023, les femmes musulmanes dans le monde multiplient leurs efforts pour garnir leur table d’Iftar avec leurs meilleurs plats et préparations. En France, en plus des enseignes commerciales et des marchés qui se mettent au décor du Ramadan, les médias français ont, eux aussi, mis des leurs pour mettre en avant la communauté musulmane.

Entre ceux qui se mettent rapporter les meilleurs conseils pour assurer le côté spirituel du Ramadan, et ceux qui donnent des bons plans pour faire des courses halals durant ce mois sacré. D’autres dressent des listes des plats orientaux à préparer, durant ce mois. Mais aussi à gouter au moins une fois dans sa vie.

La cuisine algérienne mise en avant par un média étranger

La cuisine algérienne s’est distinguée dans de nombreuses occasions au niveau international. Aujourd’hui, elle représente l’un des aspects qui poussent les touristes étrangers à se rendre en Algérie. Diversifiés, riches et savoureux, les mets algériens ont beaucoup séduit dans le monde et ont été mis en avant, à plusieurs reprises, pas des médias étrangers.

C’est le cas du média français 100% food, en l’occurrence Demotivateur food, qui a récemment publier sa liste de cinq plats généreux et gourmands à publier, au moins une fois dans sa vie. En effet, dans cette sélection de cinq plats, le site spécialisé dans les conseils en cuisine, invite ses lecteurs à faire voyager leurs papilles en Algérie. Et ce, grâce à des « recettes pleines de saveurs et de gourmandises », écrit le média sur la cuisine algérienne.

Demotivateur Food : cinq plats algériens gourmands et généreux à reproduire chez vous

En effet, pour faire le plein de saveurs, le site spécialisé dans la présentation des plats des quatre coins du monde, propose sa communauté de reproduire la recette d’un plat emblématique de l’Algérie. Qui se prépare sur la base de la semoule, de légumes et de viandes, vous l’avez peut-être deviné, le Couscous traditionnels algériens.

La sélection de Demotivateur Food se poursuit avec un incontournable de la table algérienne au mois de Ramadan, la Chorba. Que ce soit à base de vermicelles ou de Frik, ce plat algérien a fait ses preuves du côté des meilleurs plats de soupes. Et a réussi à séduire les papilles des plus gourmands.

Demotivateur Food propose également à ses lecteurs de tester la recette d’un autre emblématique de la cuisine algérienne, les Mhajebs. Préparée comme des crêpes farcies, la recette de la Mahjouba a été transmise de génération en génération.

Par ailleurs, la quatrième recette de ce site de cuisine est celle de tajine zitoune. Figurant dans le Top50 des meilleurs plats de poulet e TasteAtlas, est le plat qui a bercé l’enfance de tous les Algériens. Et continue à faire ses preuves lors des fêtes et des réunions de famille en Algérie.

Pour conclure sa sélection des cinq plats algériens savoureux et gourmands, Demotivateur Food invite les plus gourmands à tester la recette des traditionnelles boulettes de viandes algériennes, préparés sur la base de viandes hachée, de tomates, d’oignons et d’épices.

| À LIRE AUSSI :

>> Une spécialité algérienne parmi les meilleurs plats de poulet du monde

>> TasteAtlas : la Deglet Nour algérienne en tête du classement des meilleures dattes

>> Cuisine algérienne : l’ambassadrice UK approuve le combo Chorba Frik-Bourek