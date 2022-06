Choix des images du Clip Disco Maghreb : DJ Snake s’explique

Depuis sa sortie la semaine passée, le nouveau clip « Disco Maghreb » signé par le célèbre DJ Snake, fait le buzz. Visionné dix-neuf millions de fois sur YouTube, le nouveau clip de DJ Snake a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, entre admiration et critique ; notamment en ce qui concerne le choix des images figurant dans le clip.

Intervenant sur un plateau de télévision de la chaîne française TMC ; William Grigahcine, alias DJ Snake est revenu sur le choix des images dans son dernier clip,« Disco Maghreb », alternant entre les paysages naturels du désert et de la montagne et les paysages urbains des quartiers populaires oranais et algérois à forte valeur symbolique.

DJ Snake a expliqué qu’il pouvait entrer dans « les clichés » et montrer « les belles plages et les beaux spots en drone montrant le Sahara algérien » ; cependant, il ne voulait pas faire « un clip qui ressemblait à National Géographique ou un clip pour l’Office du Tourisme », a-t-il poursuivi.

En effet, « Disco Maghreb » met en scène un mariage traditionnelle, une fête touarègue, de jeunes motards faisant des cascades à moto ; mais aussi l’emblématique maison de disque oranaise Disco Maghreb, d’où sont sorties les plus grandes stars du raï algérien.

« Je voulais vous montrer une vision assez brute, assez authentique de l’Algérie populaire… Montrer les gens qu’on ne montre jamais… », a confié DJ Snake au sujet des images choisies dans son nouveau clip solo, « Disco Maghreb ».

« Disco Maghreb », un pont entre les origines…

À travers son clip, le talentueux DJ a voulu rendre hommage à ses origines algériennes ; en mettant en avant la maison de disque oranaise ainsi que la musique algérienne des années 1980 et la danse allaoui. « Disco Maghreb » est à la fois un hommage et un retour aux sources artistiques du répertoire algérien.

« J’ai imaginé « Disco Maghreb » comme un pont entre différentes générations et origines, reliant l’Afrique du Nord, le monde arabe et au-delà… il s’agit d’une lettre d’amour à mon peuple », a encore expliqué DJ Snake concernant la vision artistique de son clip.

Malgré les critiques, « Disco Maghreb » est un coup de génie pour DJ Snake. À dix jours de sa sortie, le clip continue de battre des records sur les plateformes de stream et les réseaux sociaux ; et s’annonce comme l’un des tubes de cet été.

Il convient de rappeler que William Grigahcine, alias DJ Snake, est l’un des meilleurs DJ au monde ayant collaboré avec les plus célèbres artistes de la scène mondiale, à l’instar de Kanye West, Major Lazer, Ozuna ou encore Selena Gomez.