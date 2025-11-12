Choix de Maza de jouer pour l’Algérie : première réaction de l’Allemagne

Le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, Julian Nagelsmann, s’est exprimé sur la décision d’Ibrahim Maza, jeune milieu offensif du Bayer Leverkusen, de défendre les couleurs de l’Algérie. Né à Berlin et formé au Hertha, le joueur de 19 ans a finalement choisi de représenter le pays d’origine de son père, renonçant ainsi à la perspective d’une carrière internationale avec la Mannschaft, dont il a pourtant porté le maillot dans les catégories de jeunes.

À quelques semaines de la Coupe d’Afrique des nations 2025, prévue au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, Maza s’apprête à disputer son premier grand tournoi continental. Il pourrait y révéler tout son potentiel sous le maillot des Fennecs, où il est déjà perçu comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football africain. Avec sa technique raffinée, sa vision du jeu et sa maturité surprenante pour son âge, le milieu offensif incarne cette nouvelle génération de binationaux qui font le choix du cœur autant que celui de la raison.

Dans une récente interview, le joueur a expliqué les raisons de son choix. Sans détour, il a admis avoir privilégié ses perspectives sportives : « L’Allemagne possède d’excellents joueurs à mon poste. Avec Musiala, Wirtz et d’autres, il aurait été très difficile d’obtenir du temps de jeu. Mon objectif reste de participer à la Coupe du monde, et j’ai pensé que mes chances seraient meilleures avec l’Algérie », a-t-il confié.

Nagelsmann réagit au choix de Maza

Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir en Allemagne. Interrogé par Bild, Julian Nagelsmann a livré une réponse mesurée mais ferme : « Nous aurons souvent à faire face à ce genre de situations. Ibrahim Maza est un très bon joueur et nous respectons sa décision », dira-t-il, d’emblée.

Et d’ajouter : « En équipe nationale, il ne s’agit pas seulement d’obtenir du temps de jeu. C’est une question de fierté, de sentiment d’appartenance. On ne choisit pas de représenter son pays en fonction de la concurrence ou du nombre de minutes jouées. L’équipe nationale, c’est le cœur, les émotions, et tout ce que cela représente. »

Pouruivant sa déclaration, le sélectionneur de la Nationalmannschaft n’a pas caché d’exprimer son regret quant au choix du jeune talent. « Nous voulons des joueurs qui ont envie de jouer pour l’Allemagne, pas ceux qu’il faut convaincre. Si Maza se sent plus proche de l’Algérie, c’est son droit. C’est dommage, car c’est un talent prometteur, mais une sélection, c’est avant tout une question de conviction personnelle. ».

Par ce choix assumé, Ibrahim Maza rejoint ainsi la longue liste de jeunes talents issus de la diaspora algérienne qui ont choisi de porter le maillot vert. Une décision qui, au-delà du sport, illustre parfaitement la dimension identitaire et émotionnelle que revêt le football moderne.