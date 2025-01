Choix de Bennacer pour l’Algérie au détriment du Maroc : la confidence de l’ex-DTN à la FRMF

Ismael Bennacer fait partie des rares joueurs binationaux ayant opté pour l’équipe d’Algérie à leur jeune âge. Mais avant de rejoindre les Verts, l’actuel milieu de terrain de l’AC Milan avait dit oui au Maroc.

Né en France d’un père marocain et d’une mère française, Ismael Bennacer, qui a fait les jeunes sélections de l’équipe de France, avait tranché sur son avenir international avant même de boucler ses 20 ans. Éligible pour la France, le Maroc et l’Algérie, il a fini par opter pour les Verts.

Mais avant de changer sa nationalité sportive, l’actuel milieu de terrain de l’AC Milan (27 ans) avait dit oui au Maroc. Un ex-responsable à la Fédération royale marocaine de football raconte comment le joueur avait changé d’avis.

« J’avais rencontré Bennacer et son père à Londres. Ils étaient tous les deux d’accord pour jouer au profit du Maroc et le joueur était pratiquement acquis. Je lui avais dit que tu vas commencer par les catégories jeunes, mais il voulait intégrer directement l’équipe A. Je lui avais garanti qu’il va beaucoup progresser, comme Hakimi, mais il a refusé. Du coup, il a fini par opter pour l’Algérie. Mais je ne lui en veux pas. C’est son choix et je dois le respecter », confia l’ex-directeur technique national à la FRMF, Nasser Larguet.

Ce n’est pas une première que ce dernier évoque le choix de Bennacer pour l’Algérie au détriment du Maroc. « On l’avait invité et on était d’accord avec le papa. Et puis au dernier moment, il a fait le choix de l’Algérie », avait-il déclaré sur RMC en décembre 2022.

🎙️ | Nasser Larguet (ex-DTN du Maroc 🇲🇦) sur Ismaël Bennacer 🇩🇿 : « 𝗖’𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝗿 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗼𝗰 🇲🇦 […] Il voulait que je lui dise qu’il serait directement dans l’équipe première. Je lui ai dit… https://t.co/WKc9ZwX6Y5 pic.twitter.com/ZvMeMuvrtu — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) January 4, 2025

Le rôle d’un véritable leader de Bennacer à l’AC Milan

L’AC Milan s’est imposé face à la Juventus vendredi dernier (2-1), dans le cadre de la demi-finale de la Supercoupe d’Italie. À l’issue du match, Ismael Bennacer s’est distingué par son rôle de leadership.

En effet, le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie a réuni ses coéquipiers pour leur lancer des mots forts. « Les gars, il faut bien récupérer. Nous avons une finale à disputer, peu importe la manière dont nous allons la jouer, il faut la gagner. Nous avons 3 jours pour y parvenir », dira-t-il, en présence de l’entraineur Conceiçao.