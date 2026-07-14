CHOIX BAC 2026 : Découvrez les moyennes requises pour intégrer les filières les plus prisées

Alors que l’effervescence des résultats du baccalauréat est encore dans tous les esprits, l’heure est déjà aux arbitrages décisifs pour les nouveaux diplômés.

Dès demain, les bacheliers devront troquer l’euphorie de la réussite pour la rigueur des choix d’avenir avec le coup d’envoi officiel des préinscriptions universitaires. Une étape cruciale qui s’annonce particulièrement sélective cette année, notamment pour ceux qui convoitent les grandes écoles d’élite du pays.

Conformément au nouveau circulaire ministériel, les écoles d’intelligence artificielle et de cybersécurité se hissent au sommet de la pyramide des exigences.

Pour le prestigieux pôle technologique de Sidi Abdallah, la barre est placée très haut : un seuil minimal de 17/20 est exigé pour franchir les portes des Écoles nationales supérieures d’intelligence artificielle (ENS-IA) et de cybersécurité (ENS-CS). Pour l’École nationale supérieure des systèmes autonomes et celle des nanotechnologies, l’accès débute à 16/20.

Du côté de l’École supérieure de mathématiques, le ministère a opté pour un système de paliers progressifs selon la filière du baccalauréat.

Si les bacheliers en mathématiques peuvent postuler dès 16/20, le ticket d’entrée grimpe à 16,50/20 pour la filière sciences expérimentales, et culmine à 17/20 pour les candidats issus de la branche technique-mathématiques.

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Au-delà des notes requises, une nouveauté majeure attend les futurs cadres du pôle de Sidi Abdallah. La tutelle précise que l’intégralité du cursus y sera dispensée en langue anglaise, dans le cadre du renforcement de cette langue dans les formations spécialisées.

De plus, les bacheliers admis au sein de ces écoles et ayant obtenu leur diplôme avec la mention « Excellent » devront signer un engagement de service de cinq ans au sein des administrations, des institutions publiques ou des entreprises économiques nationales s’ils y sont recrutés après l’obtention de leur diplôme.

De l’intelligence artificielle aux sciences médicales : découvrez les seuils d’accès par filière

Le secteur de la santé n’est pas en reste et applique une logique rigoureuse de priorisation. Pour les spécialités de Licence à inscription nationale proposées par la nouvelle Université des sciences de la santé d’Alger (Alger) — comprenant la pharmacie industrielle, la formation d’auxiliaires en pharmacie et l’hygiène et propreté dentaire — une moyenne plancher de 14/20 est requise pour participer au classement.

Ce seuil s’applique aux séries sciences expérimentales et mathématiques, tandis qu’une note minimale de 15/20 est exigée pour la filière technique-mathématiques.

Concernant les filières classiques de médecine, pharmacie et médecine dentaire à inscription locale, le ministère fixe désormais le ticket de participation au classement à un minimum de 16/20 pour les filières scientifiques et mathématiques.

La tutelle tient toutefois à avertir les futurs étudiants que les moyennes d’admission finales dépendront fortement de la concurrence et du nombre de places pédagogiques disponibles.

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La médecine vétérinaire connaît elle aussi une réorganisation importante de ses conditions d’accès. Pour intégrer l’École nationale supérieure de vétérinaire, il faudra afficher au moins une moyenne de 14,50/20 pour les séries sciences expérimentales et mathématiques, et de 15/20 pour les bacheliers technique-mathématiques.

En revanche, le ministère ouvre cette année un recrutement à vocation nationale au sein des instituts vétérinaires des universités de Constantine 1, Batna 1 et Tiaret dès une moyenne de 12/20, parallèlement à un recrutement local géré par 12 autres universités à travers le pays selon les conditions fixées.

Pour les Écoles normales supérieures (ENS), les moyennes oscillent entre 11 et 13/20 selon la filière, tandis que l’accès à l’École supérieure des enseignants pour sourds-muets reste conditionné par une moyenne plancher de 13/20.