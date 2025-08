CHOIX BAC 2025 : 18,69/20 pour l’ESI.. les moyennes d’admission aux filières d’excellence dévoilées

Les nouveaux bacheliers de la session de juin 2025 connaissent enfin les moyennes minimales requises pour l’accès aux filières d’excellence.

Lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a officialisé les seuils d’admission, mettant en lumière la compétitivité accrue des cursus les plus demandés.

BAC 2025 : Les sciences médicales toujours très sélectives

Comme chaque année, les filières de santé affichent des moyennes d’admission élevées. Pour les sciences médicales, la moyenne requise s’établit à 16,64, tandis que les futurs étudiants en médecine dentaire devront avoir obtenu une moyenne de 16,69 au baccalauréat.

Ces chiffres confirment la forte attractivité de ces spécialités, qui restent parmi les premières aspirations des bacheliers.

Les écoles supérieures de plus en plus exigeantes

Les écoles supérieures, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, sont également très sélectives. L’École supérieure d’informatique (ESI) se positionne en tête de ce classement avec un seuil d’accès de 18,69, en faisant la filière la plus difficile à intégrer cette année.

Elle est suivie de près par l’École supérieure de l’intelligence artificielle, qui exige une moyenne de 18,59, et l’École supérieure de cybersécurité, dont le seuil est fixé à 18,34. Ces moyennes, particulièrement élevées, témoignent de l’importance croissante de ces secteurs d’avenir et de la qualité des profils recherchés.

Ces seuils d’admission reflètent la politique du ministère visant à orienter les meilleurs profils vers des formations de pointe, alignées avec les besoins du marché de l’emploi et les défis technologiques de demain.

Kamel Baddari : Plus de 40 000 étudiants bénéficieront d’un recrutement direct après leur diplôme

En marge de la présentation de ces résultats, Kamel Baddari a annoncé une mesure inédite qui marque un tournant dans la politique d’emploi des diplômés.

Pour la première fois, plus de 40 000 nouveaux étudiants bénéficieront d’un recrutement direct après l’obtention de leur diplôme, soit 13% des nouveaux bacheliers, principalement dans les secteurs de l’Éducation nationale et de la Santé.

🟢 À LIRE AUSSI : BAC 2025 : les résultats d’orientation des nouveaux bacheliers disponibles à cette date

Cette initiative vise à renforcer le lien entre la formation universitaire et le marché du travail, en garantissant aux diplômés des débouchés professionnels immédiats.

Par ailleurs, le ministre a révélé que 70,38% des nouveaux étudiants ont été orientés vers l’un de leurs trois premiers choix, soulignant ainsi l’efficacité du système d’orientation universitaire mis en place cette année.

L’attrait croissant pour les sciences et technologies modernes

Les statistiques montrent également que 65,30% des étudiants ont opté pour des filières scientifiques et technologiques, confirmant l’intérêt croissant des bacheliers pour les spécialités liées au développement et à la numérisation. À l’inverse, les sciences humaines et sociales ont attiré 34,70% des étudiants, maintenant ainsi un équilibre dans la diversité des choix académiques.

Sans surprise, les bacheliers ayant décroché les mentions « excellent » ou « très bien » se sont majoritairement orientés vers les grandes écoles et les sciences médicales, confirmant leur statut de filières d’élite.

Sur les 340 901 candidats ayant réussi le baccalauréat, 331 827 ont été orientés, soit un taux de 97,34%. Pour les 9 074 étudiants restants (2,66%) qui n’ont pas obtenu leurs vœux initiaux, une deuxième phase d’orientation est ouverte jusqu’au 8 août, leur permettant de reformuler leurs choix.

🟢 À LIRE AUSSI : Bacheliers 2025 : des contrats de travail garantis pour plus de 40 000 étudiants

Dans la perspective d’améliorer l’employabilité des jeunes diplômés, Kamel Baddari a également annoncé la qualification de 50 nouvelles offres de formation, dont 14 destinées spécifiquement aux bacheliers issus de la filière Lettres. Ces nouvelles filières visent à diversifier les opportunités professionnelles et à adapter les parcours de formation aux besoins réels du marché de l’emploi.