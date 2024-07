CHOIX BAC 2024 : Voici toutes les Écoles Supérieures accessibles avec la moyenne de 13/20

Les festivités du baccalauréat à peine achevées, les nouveaux bacheliers algériens s’apprêtent à franchir une nouvelle étape cruciale : l’orientation universitaire. Dès demain, 23 juillet, et jusqu’au 27 juillet, ces 317 258 lauréats entameront leurs pré-inscriptions en ligne via la plateforme numérique dédiée.

Dix jours plus tard, le 6 août, le verdict tombera : les affectations universitaires seront dévoilées, scellant le destin académique de chaque bachelier.

Pour rassurer les futurs étudiants et leurs familles, Abdeljabbar Daoudi, conseiller du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a tenu à souligner que “tout se fera en ligne”.

Il a toutefois précisé que cette numérisation du processus ne signifie nullement que les étudiants seront livrés à eux-mêmes. “Bien au contraire”, a-t-il affirmé, “la technologie est là pour les aider à faire le meilleur choix”.

Parmi les filières les plus attendues figure l’École nationale supérieure de cybersécurité, sise au pôle universitaire Abdelhafid Ihaddaden de Sidi Abdellah, fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Défense nationale. L’accès à cette école d’élite est conditionné par l’obtention d’une moyenne élevée.

Si l’École nationale supérieure de cybersécurité attire les regards avec ses exigences d’excellence, il ne faut pas oublier que l’Algérie offre de nombreuses autres opportunités d’enseignement supérieur aux bacheliers ayant obtenu une moyenne honorable de 13/20.

Écoles supérieures accessibles en Algérie avec une moyenne de 13/20 : la liste complète

Les écoles supérieures spécialisées dans la formation de base (Tronc commun de 2 ans) constituent un tremplin idéal. Des établissements d’excellence, répartis à travers le pays, accueillent les bacheliers désireux d’acquérir des connaissances fondamentales dans des domaines tels que les sciences et technologies, l’ingénierie, l’économie, le commerce et l’éducation.

Voici donc, les 10 écoles supérieures qui proposent une formation “Tronc commun” en Algérie :

École Nationale Supérieure de Technologie d’Alger École Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen École Supérieure en Génie Électrique et Énergétique d’Oran École Nationale Polytechnique de Alger Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique de Blida ‎Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics d’Alger L’Ecole Nationale Polytechnique de Constantine École Nationale Polytechnique d’Oran École Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie de Annaba Ecole nationale supérieure des énergies renouvelables, de l’environnement et du développement durable de Batna

Trois écoles supérieures d’informatique pour les bacheliers

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique offre l’opportunité aux bacheliers ayant obtenu de bonnes moyennes dans les filières mathématiques, sciences expérimentales et math-techniques de s’inscrire dans l’une des trois écoles supérieures d’informatique disponibles à l’échelle nationale.

Il s’agit de l’École nationale Supérieure d’Informatique d’Alger, l’École supérieure en informatique de Sidi Bel Abbès et École supérieure en Sciences et Technologies de l’Informatique et du Numérique à Bejaïa.

L’inscription dans l’une de ces écoles nécessite pour les bacheliers concernés une moyenne pondérée calculée ou une moyenne générale égale ou supérieure à 15 sur 20. Concernant l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées d’Alger, la moyenne exigée est fixée à 13 sur 20.

Des écoles supérieures en sciences accessibles à partir de 13 de moyenne

Les portes des grandes écoles algériennes spécialisées en sciences naturelles s’ouvrent grand aux bacheliers passionnés par ce domaine. Des filières d’excellence qui attirent chaque année les meilleurs élèves.

École Supérieure des Sciences de l’Aliment et Industries Agroalimentaires d’Alger, l’École Nationale Supérieure Agronomique d’Alger et de Mostaganem, l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran et l’École nationale supérieure des forêts de Khenchela font partie des établissements phares dans ce domaine.

Pour y accéder, les bacheliers doivent être titulaires d’un baccalauréat en sciences expérimentales ou mathématiques avec une moyenne pondérée ou générale au moins égale à 13/20. Des conditions d’admission qui garantissent un niveau d’excellence et une sélection rigoureuse des futurs étudiants.

Pour les bacheliers passionnés par l’agriculture saharienne, deux écoles leur sont spécialement dédiées : l’ENSA d’Adrar et l’ENSA d’El Oued. L’accès à ces établissements se fait sur la base d’une moyenne pondérée ou générale égale ou supérieure à 11/20, en tenant compte des filières du baccalauréat.

L’École nationale supérieure de biotechnologie de Constantine accueille les bacheliers en sciences expérimentales et mathématiques avec une moyenne pondérée ou générale au moins égale à 14.

Quant à l’École nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral d’Alger, elle ouvre ses portes aux bacheliers des filières “mathématiques” et “Sciences Expérimentales” avec une moyenne pondérée ou générale au moins égale à 13/ 20 et 14 pour la filière “Math-techniques”.

Des écoles supérieures de Commerce et d’Économie

Pour les écoles supérieures spécialisées en sciences économiques, gestion et administration des affaires aux bacheliers de l’année 2024, huit établissements d’excellence sont à la disposition des étudiants méritants à travers le pays.

Ecole Supérieure des Sciences de Gestion à Annaba

École Supérieure de Comptabilité et de Finances à Constantine

Ecole Supérieure de Management à Tlemcen

École Supérieure d’Économie à Oran

École Supérieure de Commerce à Koléa

École des Hautes Etudes Commerciales à Koléa

École nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée à Koléa

École Supérieure de Gestion et d’Économie Numérique à Koléa

Ces écoles à inscription nationale recrutent les bacheliers des filières gestion et économie, mathématiques, sciences expérimentales et math-techniques, sous condition d’une moyenne générale minimale de 12/20 et d’une note minimale de 12 en mathématiques.

L’École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger offre une formation en architecture aux bacheliers de 2024 titulaires d’un baccalauréat dans les filières mathématiques, technique mathématique puis sciences expérimentales. L’accès à cet école est conditionné par une moyenne pondérée ou générale égale ou supérieure à 13 sur 20.

Pour l’École Nationale Supérieure de Médecine Vétérinaire à Alger, celle-ci accueille les bacheliers titulaires d’un baccalauréat en sciences expérimentales et mathématiques avec une moyenne pondérée ou générale égale ou supérieure à 13/20. Les bacheliers titulaires d’un baccalauréat math-techniques doivent obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 pour être admis.

Les écoles normales supérieures

Enfin, 13 écoles normales supérieures sont réparties à travers le pays pour former les enseignants du primaire, du moyen et du secondaire. Les inscriptions sont ouvertes aux bacheliers de 2024 âgés de moins de 24 ans en décembre 2024. La réussite d’un entretien oral est obligatoire. Les candidats admis doivent s’engager à travailler dans le secteur de l’éducation nationale après leur formation.

Pour les enseignants de langue arabe, les titulaires d’un baccalauréat en sciences expérimentales, mathématiques, lettres et philosophie, langues étrangères, math-techniques et gestion et économie sont prioritaires.

La moyenne de classement doit être égale ou supérieure à 13/20, avec des notes de 13 ou plus en langue arabe et en mathématiques.