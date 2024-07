CHOIX BAC 2024 : le guide des écoles supérieures les plus prestigieuses en Algérie

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ouvre de nouvelles perspectives aux bacheliers brillants en leur proposant des formations d’excellence dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les mathématiques, l’informatique, la cybersécurité et l’ingénierie.

Ces formations, d’une durée de cinq années, sont dispensées au sein des Écoles supérieures, réparties sur l’ensemble du territoire national.

Dès la rentrée universitaire 2024-2025, ces établissements d’élite accueilleront les étudiants les plus méritants pour des formations menant à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur d’État ou de master, selon la spécialité choisie.

Le cursus au sein des Écoles supérieures s’articule autour de deux cycles :

Un cycle de tronc commun de deux années : Cette phase initiale vise à consolider les connaissances fondamentales des étudiants dans leur domaine de spécialisation.

: Cette phase initiale vise à consolider les connaissances fondamentales des étudiants dans leur domaine de spécialisation. Un cycle de spécialisation de trois années : Les étudiants approfondissent leurs connaissances et compétences dans le domaine choisi, en vue de se préparer à l’exercice de leur futur métier.

Après la réussite du cycle fondamental (le tronc commun), les étudiants passent un concours organisé par l’école selon deux cas différents :

1er cas : Des places pédagogiques fixées chaque année par arrêté ministériel, soit un concours sur dossier pour les étudiants les mieux classés de l’école.

fixées chaque année par arrêté ministériel, soit un concours sur dossier pour les étudiants les mieux classés de l’école. 2eme cas : Un concours national sur épreuves écrites pour les autres étudiants de l’école non admis au concours sur dossier, les étudiants des autres écoles supérieures et même les étudiants des universités et centres universitaires après leur réussite aux deux premières années dans la même spécialité.

À l’issue de leur formation, les diplômés des Écoles supérieures obtiennent des diplômes de haut niveau reconnus sur le marché du travail national et international. Ces diplômes leur ouvrent les portes vers des carrières prometteuses dans les secteurs d’activité les plus porteurs de l’économie algérienne.

Les écoles supérieures décernent des diplômes de fin d’études en fonction de leur domaine d’expertise. Les écoles spécialisées en Sciences et Technologies, Mathématiques et Informatique et Sciences de la Nature et de la Vie (SNV) délivrent le diplôme d’Ingénieur d’État.

Celles du domaine du Génie Civil, Bâtiment et Travaux Publics confèrent le diplôme d’Architecte. Enfin, les écoles du domaine des Sciences Economiques, Gestion et Sciences Commerciales octroient le diplôme de Master.

5 Écoles Supérieures d’excellence au pôle technologique de Sidi Abdallah

Dans ce cadre, le Ministère de l’Enseignement Supérieur propose aux bacheliers excellents ayant obtenu des moyennes égales ou supérieures à 16, cinq écoles supérieures au sein du pôle technologique de Sidi Abdallah, ouvertes à l’inscription nationale et délivrant le diplôme d’Ingénieur d’État à la fin du cursus d’études.

École Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle

L’École Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle (ENSIA), ouverte depuis deux ans, accueille en priorité les bacheliers des filières mathématiques, sciences expérimentales et math-technique ayant obtenu une moyenne pondérée ou une moyenne générale au baccalauréat égale ou supérieure à 16/20 pour participer au classement. Les moyennes minimales d’admission peuvent être supérieures à 16/20 en fonction des places pédagogiques disponibles.

École Nationale Supérieure de Mathématiques (NHSM)

L’École nationale Supérieure de Mathématiques (NHSM), ouverte au sein du pôle technologique pour sa troisième année, donne la priorité aux bacheliers de la classe de mathématiques de Kouba et aux bacheliers de la filière mathématiques.

La moyenne de classement pour l’inscription est de 14/20 et plus, tandis qu’une moyenne pondérée calculée à partir de la matière de mathématiques ou une moyenne générale au baccalauréat égale ou supérieure à 15/20 est exigée pour les bacheliers de la filière sciences expérimentales.

Quant aux bacheliers de la filière math-techniques, ils doivent obtenir une moyenne pondérée ou une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

École nationale supérieure des systèmes autonomes

L’École nationale supérieure des systèmes autonomes, ouverte pour la première fois aux bacheliers de 2023 à titre d’expérimentation, elle est dédiée aux désireux d’accéder au domaine des sciences et technologies et de se spécialiser dans ce domaine, pour les bacheliers des filières mathématiques, sciences expérimentales et math-techniques.

Elle exige l’obtention d’une moyenne pondérée ou d’une moyenne générale égale ou supérieure à 15/ 20. Les mêmes conditions s’appliquent à l’École Nationale Supérieure des Nanosciences et Nanotechenologies qui ouvre sa deuxième année à la rentrée universitaire 2024-2025.

École nationale supérieure de cybersécurité

L’École nationale supérieure de cybersécurité est une nouvelle école supérieure au sein du pôle technologique de Sidi Abdallah, ouverte à la rentrée universitaire 2024-2025.

Elle s’inscrit dans le cadre des recommandations du Président de la République Abdelmadjid Tebboune de renforcer la carte de formation universitaire dans cette spécialité vitale devenue une nécessité pressante à l’ère des guerres de cinquième génération et de l’escalade de la cybermenace, ce qui requiert l’adaptation du système d’enseignement supérieur aux institutions d’enseignement supérieur aux réalités du siècle et aux exigences du marché du travail au niveau mondial.

L’école est ouverte aux bacheliers des filières mathématiques, sciences expérimentales et math-techniques, avec une moyenne pondérée ou une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

Ces propositions visent à répondre aux besoins croissants du marché du travail en matière de compétences spécialisées dans les domaines scientifiques et technologiques, et à contribuer à l’édification d’une économie du savoir et de la connaissance.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique encourage les bacheliers excellents à s’inscrire dans ces écoles supérieures et à contribuer ainsi au développement de leur pays.

En plus des cinq écoles supérieures susmentionnées, le pôle technologique de Sidi Abdallah abrite également l’École Nationale Polytechnique d’Alger et l’École Nationale supérieure des Travaux Publics.

L’ensemble de ces écoles supérieures offrent aux étudiants une formation de qualité dans des domaines d’avenir, leur permettant de devenir des acteurs clés du développement économique et social de l’Algérie.