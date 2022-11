Choisir une plateforme de trading en Algérie

Une plateforme de trading est une place de marché basée sur un réseau qui fournit aux utilisateurs des fonctionnalités illimitées pour placer des transactions, parcourir des catalogues d’instruments financiers et surveiller des comptes par le biais d’institutions financières en dehors de la communauté des courtiers bancaires.

Dans la plupart des cas, les plateformes de trading sont équipées d’une combinaison de fonctionnalités supplémentaires, telles que des informations de recherche de premier ordre, des cotations en temps réel, des flux d’informations ou des outils graphiques, afin de faciliter la disponibilité en temps réel des informations de trading et de garantir une négociation transparente entre les négociants. Il peut s’agir de négocier des devises, des crypto-monnaies, des métaux ou encore des actions de grandes entreprises (Tesla, Apple, Pfizer, Amazon, Microsoft…).

Les plateformes de trading, telles qu’Avatradealgerie, sont également conçues pour répondre aux besoins particuliers de certains marchés, tels que les devises, les actions, les matières premières et les indices, et des options en toute confiance. En fournissant des capacités adaptées à chaque structure de marché, ces plateformes offrent un plus grand nombre de choix sur la façon d’exécuter et de gérer les transactions.

Types de plates-formes de trading

Il existe deux types de plates-formes de trading : les plates-formes dite prop (propriétaires) et les plates-formes de négociation commerciales.

Dans le cas des plates-formes prop trading, les applications sont conçues par de grandes sociétés de courtage et imitent le style de négociation et les exigences des modèles de courtage électronique.

Les plates-formes commerciales, de leur part, ciblent les investisseurs particuliers et les spéculateurs en séance. Ces plateformes sont faciles à utiliser et sont dotées de fonctions utiles, telles que des graphiques et des flux d’informations, pour faciliter la recherche et offrir des informations plus pertinentes aux investisseurs et aux traders.

Le trading actif nécessite de nombreux outils et techniques de trading permettant de repérer les tendances. Le choix d’une plateforme de négociation idéale nécessite une expérience pratique du trading actif.

Comment choisir une plateforme de trading en Algérie ?

Lorsqu’il envisage le choix d’une plateforme de trading ou de commerce de crypto, un investisseur algérien doit tenir compte à la fois des caractéristiques sous-jacentes et des frais requis. C’est important car différents types de traders ont besoin de différentes fonctionnalités pour prendre des décisions de trading.

Par exemple, des fonctionnalités telles que les graphiques de profondeur de marché et les cotations de niveau 2 sont essentielles pour les spéculateurs en séance et autres traders à court terme. À l’inverse, les outils spécifiquement conçus pour visualiser les stratégies d’options sont utiles aux traders d’options.

En ce qui concerne les frais en tant que critère de sélection, la plupart des traders préfèrent les plateformes de trading bon marché. C’est le cas d’un trader qui adopte une stratégie de trading scalping (des petits pas). Bien que des frais moins élevés sont généralement préférables, il y a généralement des compromis dans l’offre à considérer. Par exemple, une plateforme de trading qui facture un prix plus bas mais qui n’offre que quelques fonctionnalités et une recherche limitée, peut ne pas être avantageuse.

D’autres moyens d’évaluer et de comparer différentes plates-formes consistent à examiner divers mécanismes tels que les évaluations et les commentaires des clients ; toutefois, il faut garder à l’esprit que tous les évaluateurs peuvent ne pas être exempts de parti pris ou ne pas être indépendants.

Autres exigences relatives aux plateformes de trading

Certaines plateformes de trading ne sont disponibles que lorsque des courtiers spécifiques sont impliqués, tandis que d’autres peuvent être sceptiques à l’égard de certains intermédiaires. Ainsi, la réputation d’un courtier ou d’un intermédiaire est un facteur à prendre en compte avant d’opter pour une plateforme particulière.

Dans d’autres cas, les plateformes de trading peuvent exiger que les traders remplissent certaines conditions d’éligibilité avant de les utiliser. Un exemple typique est le minimum de 25 000 dollars de fonds propres que les plateformes de spéculation en séance exigent des traders pour qu’ils soient disponibles sur leurs comptes. Les plateformes de trading d’options peuvent exiger que les traders utilisent leurs plateformes avec l’autorisation de négocier différentes classes d’options.