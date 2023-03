Choisir entre la France et l’Algérie : « il y a un effet Benzema », Daniel Riolo

Le dossier des joueurs binationaux ne cesse de faire polémique sur les deux rives de la Méditerranée. En France comme en Algérie, le choix d’un joueur ayant la double nationalité est scruté et peut-être sujet à de nombreuses réactions. Avec l’arrivée massive en équipe d’Algérie de nombreux joueurs algériens évoluent en France, le dossier des binationaux a refait surface.

En effet, revenant sur le sujet, le journaliste français, Daniel Riolo, a avancé une hypothèse qui a été, pendant longtemps, niée en Hexagone. Pour Daniel Riolo, « L’effet Karim Benzema s’est fait de plus en plus ressentir pour les joueurs français d’origine algérienne. » dit-il lors de son intervention sur les ondes de RMC.

Ainsi, les multiples épisodes qui ont pris une tournure fâcheuse entre Benzema et les différents dirigeants du football français ont leurs conséquences sur le choix entre la France et l’Algérie, « il est possible que la gestion du cas Benzema joue un petit rôle dans tout ça. Avec la façon dont Benzema a été traité par l’équipe de France et par Deschamps. La tendance, on la sent venir. » ajoute-t-il dans l’After Foot, émission de RMC.

Renoncer à la France pour choisir l’Algérie : « Ça dépasse le foot, c’est un problème socio-politique », Riolo

Ainsi, le journaliste français, Daniel Riolo, pointe du doigt la gestion pour le moins, désastreuse, du cas Benzema et signalant que la manière dont l’attaquant madrilène a été traité donne des idées aux binationaux. On peut également citer le récent cas Houssem Aouar qui a été hostilement accueilli par le public de l’Olympique Lyonnais suite à son choix de représenter les Fennecs.

Dans ce sillage, Daniel Riolo a dit, « C’est un problème qui est socio-politique qui est encore plus grand et qui dépasse le football » indique-t-il au micro de l’After Foot de RMC.

Le journaliste sportif d’origine italienne poursuit, « Il y a un problème plus vaste de société où les joueurs ayant la double nationalité, et notamment s’ils sont d’origine algérienne, se sentent de moins en moins proches de la France et plus attirés par leurs origines algériennes. C’est une tendance. » explique-t-il.

Commentant le choix des joueurs algériens évoluent en France, le journaliste de RMC a dit, « S’ils se sentent qu’ils sont plus algériens que français, il n’y a rien à dire. J’ai toujours dit qu’ils devaient faire en fonction de leur cœur. Si leur cœur dit que c’est là-bas qu’ils ont envie de jouer, s’ils gagnent leur place, qu’ils y aillent. Après, on pourrait expliquer pourquoi la société a fait qu’aujourd’hui, des enfants qui sont de deuxième ou troisième génération se sentent aussi peu français. » explique-t-il.