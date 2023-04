Choc à Tlemcen : L’imam poignardé à Maghnia succombe à ses blessures

Le cheikh Saïd Tamteri, imam de la mosquée Ali ibn Abi Talib à Maghnia, wilaya de Tlemcen a rendu son dernier souffle aujourd’hui. Et ce, après avoir été poignardé jeudi dernier par un individu atteint de troubles psychologiques, après la prière de l’après-midi. Pour rappel, la victime a été transportée en urgence à l’hôpital. En effet, elle avait subi une intervention chirurgicale, mais son état s’était rapidement aggravé. Malheureusement, Saïd Tamteri a succombé à ses blessures.

Lui qui a été poignardé à coup de couteau sous l’épaule. Dans le détail, l’examen médical avait révélé que la blessure était très grave et qu’elle avait atteint le poumon. Le médecin qui suivait l’état de Saïd Tamteri a confirmé que l’auteur de l’agression avait causé des dégâts à son poumon, ce qui a finalement causé sa mort.

Dans le même sillage, on notera que l’auteur de cet acte est originaire de la ville de Hammam Boughrara et avait déjà agressé un autre imam. Il convient de noter également que l’agresseur a été arrêté par les services de sécurité. Cependant, il s’est avéré que la personne interpellée soufre d’un trouble mental et qu’il était partiellement irresponsable de ses actions. En effet, il s’agit des révélations du rapport de l’évaluation psychiatrique, dont le principal concerné a été soumis.