Choc à Mila : après plusieurs heures de recherche, un enfant disparu retrouvé mort

Une grande émotion a secoué la wilaya de Mila ce samedi après la découverte du corps d’un jeune enfant disparu depuis vendredi. Ayoub Bouharroud, âgé de 3 ans et demi, originaire du douar Benzekri dans la commune d’Aïn El-Tine, avait disparu dans des circonstances mystérieuses, plongeant sa famille et les habitants de la région dans l’angoisse.

Dès vendredi après-midi, une mobilisation massive s’est organisée pour retrouver l’enfant. La famille, les voisins, des citoyens bénévoles ainsi que les services de protection civile et les forces de sécurité ont participé aux recherches. Le wali de la wilaya de Mila, Fayçal Amrouche, s’est personnellement rendu sur les lieux pour coordonner les opérations et soutenir la famille dans cette épreuve difficile.

Mila : Tragédie à Aïn El-Tine, un enfant de 3 ans et demi retrouvé mort dans un bassin d’eau

Pendant plus de vingt-quatre heures, les équipes de secours et les volontaires ont patiemment fouillé les alentours du domicile de l’enfant et les zones voisines. Chaque indice était scruté et chaque recoin exploré. Cette mobilisation a illustré un fort esprit de solidarité et d’entraide entre les habitants de la région, unis dans l’espoir de retrouver le petit Ayoub vivant.

Malheureusement, ce samedi matin, le corps de l’enfant a été retrouvé dans un bassin d’eau non loin de son domicile, à proximité du douar Benzekri. L’annonce de cette découverte a provoqué un choc et une profonde tristesse au sein de sa famille et parmi tous ceux qui suivaient l’affaire. La communauté locale a exprimé sa compassion et son soutien à la famille endeuillée.

Enquête ouverte par la gendarmerie

Suite à cette tragédie, les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes du décès et comprendre les causes de cet accident. Les autorités locales ont indiqué que toutes les pistes seraient étudiées afin de fournir des réponses claires et d’éventuelles mesures préventives pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.

La disparition et la mort d’Ayoub Bouharroud rappellent ainsi l’importance de la vigilance et de la solidarité dans les communautés locales. Elles mettent également en lumière le rôle essentiel des services de sécurité et de protection civile, ainsi que l’engagement des citoyens bénévoles dans la protection des plus vulnérables.

La commune d’Aïn El-Tine et l’ensemble de la wilaya de Mila restent profondément touchées, espérant que l’enquête apportera des réponses et un minimum de réconfort à la famille éprouvée.