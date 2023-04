Chlef : une jeune femme d’origine française agée de 18 ans se convertit à l’islam

La conversion à l’Islam est le processus par lequel une personne adopte la foi et les enseignements islamiques, embrassant ainsi une nouvelle identité religieuse en tant que musulman. Beaucoup de personnes, prennent cette initiative : une jeune femme d’origine française prend cette décision.

Le 29 avril 2023, Dz News, un média en ligne, a partagé une vidéo montrant la conversion d’une jeune femme de 18 ans d’origine française à l’islam, dans une mosquée à Chlef, en Algérie. L’événement a ému non seulement la jeune femme, mais également l’assistance et l’imam.

Celui-ci a exprimé sa joie et sa fierté de voir cette jeune convertie choisir l’islam comme religion. Il a confié au média qu’elle s’était renseignée sur l’islam et, après une longue réflexion, avait décidé de se convertir. L’imam a précisé que la jeune femme avait fait ce choix en toute conviction.

La cérémonie de prononciation de la profession de foi s’est déroulée sous la direction de l’imam. Celui-ci a récité la la chahada, puis la jeune femme l’a répété.

La jeune femme de 18 ans n’a pas eut à changer de prénom, car dés la naissance, elle se prénomait « Soraya ». Elle explique qu’elle connait la religion musulmane depuis toute petite, et au fil des ans, sa foi et son envie de se convertir grandissait. Soraya ajoute que c’est avec fiérté, qu’elle devient muslmane, et que depuis elle se sent « épanouie ».

Conversion de Soraya à l’islam : sa mére s’exprime

La mère de la jeune convertie, prénommée Angelina à la naissance, a également adopté l’islam et a pris le prénom de Khadidja il y a quelques années. Elle est mariée à un Algérien originaire de Chlef, la ville où la jeune Soraya a souhaité officialiser sa conversion à l’islam.

Khadidja, s’est exprimée quant à la conversion de sa fille, expliquant qu’elle a remarqué une nette amélioration du comportement de sa fille, que ce soit à l’école, ou à la maison.

En conclusion, l’imam de la mosquée a encouragé les nouveaux convertis et leurs familles à informer les imams en temps voulu afin de recevoir les orientations nécessaires. Ceci permet de suivre les procédures requises pour obtenir une attestation de conversion à l’islam, délivrée par le ministère algérien des Affaires étrangères.

Dans la publication relayant la vidéo, les commentaires furent nombreux, et les Algériens apportérent leur soutien à la jeune femme, la félicitant pour sa conversion.